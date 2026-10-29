Roky ruských dronových a dělostřeleckých útoků proměnily Cherson v místo, kde smrt není nikdy daleko, píše Reuters. Město leží na pravém břehu řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří současnou frontovou linii.
Ruské síly město zkraje své invaze obsadily a několik měsíců okupovaly. Pod tlakem ukrajinské protiofenzivy na podzim 2022 se stáhly na levý břeh Dněpru, ale na území západně od řeky – včetně Chersonu – pravidelně útočí. Místní a vojáci hovoří v souvislosti s ruskými útoky v Chersonu o takzvaném lidském safari.
Ačkoliv řada lidí kvůli nebezpečí uprchla, město funguje. Válečné šrámy jsou ale všude, některé budovy jsou v troskách, chodníky bývají liduprázdné a nad hlavními ulicemi visí sítě proti dronům. Ve středu obyvatelé města opatrně vyráželi do ulic, neboť na čas zmizela hrozba ze vzduchu.
V regionu zavládl několikadenní klid zbraní, který pomohla domluvit americká první dáma Melania Trumpová. Podle stanice BBC klid zbraní platí pro širší Chersonskou oblast a obě strany potvrdily jeho dodržování. Jeho cílem je umožnit dopravu humanitární pomoci do odříznutého frontového města Olešky a umožnit evakuaci tamních civilistů, kteří podle dostupných informací nemají jídlo, léky ani pitnou vodu. Olešky leží v Ruskem okupované části země, od Chersonu je dělí řeka Dněpr.
„Cherson, který byl neustále pod palbou, doslova ožil,“ napsal mezitím na platformě Telegram ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. „V ulicích je více lidí a městský život se obnovil. Lidé klidně vycházejí ven, procházejí se a užívají si podzimního slunce. To, co je pro někoho běžným každodenním životem, je dnes pro obyvatele Chersonu největším přáním,“ doplnil zmocněnec pro lidská práva.
Lidé ve středu v Chersonu venčili psy, aniž by s obavami vzhlíželi k obloze. Starší muži popíjeli kávu na lavičkách a neposlouchali přitom exploze. „Upřímně, ani to nedokážu vyjádřit slovy,“ řekla agentuře Reuters majitelka kiosku Oleksandra Kosenková. „Kdyby to takhle zůstalo, bylo by to opravdu úžasné,“ dodala žena, podle níž se počet zákazníků téměř zdvojnásobil. Ulevilo se jí také proto, že cestou do práce nemusela prchat do krytu.
„Je to závan svobody, když se nedíváte na oblohu. Díváte se pod nohy kvůli minám, ale nebojíte se smrti. Je to skvělé,“ řekla dvaačtyřicetiletá majitelka stánku s kávou Natalija Myronenková. „Teď za příměří tady máme lidi v době oběda i večer, což jsme při útocích neměli. Lidé běhali po ulici, protože se báli zastavit,“ dodala.
Protipěchotní miny, které shodili na město Rusové, představují nebezpečí i v době, kdy jsou bojové akce přerušeny. Myronenková i Kosenková zároveň vyjádřily obavy, že klidné období brzy skončí. Respektive, že boje by kdykoliv mohly propuknout znovu.
Dočasného klidu zbraní však mezitím využili i komunální pracovníci. Ti se vypravili do částí města označovaných jako červené zóny kvůli vysokému nebezpečí hrozícímu z ruské strany. Ve čtvrtích, kam se rok a půl nemohla dostat policie, rychlá zdravotnická pomoc ani komunální služby, odstraňují následky ruských zásahů, čistí silnice, zabedňují okna deskami ale také prořezávají růže, uvedla ukrajinská veřejnoprávní stanice.