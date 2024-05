Rusko vyrábí munici do děl třikrát rychleji než Západ. A čtyřikrát levněji

Podle analýzy respektované poradenské společnosti by ruské zbrojovky letos měly vyrobit nebo repasovat 4,5 milionu dělostřeleckých granátů. Ve Spojených státech a evropských zemích podporujících Ukrajinu by to letos mělo být jen 1,3 milionu.

Rusové jsou navíc levnější. Cena alianční ráže 155 mm se pohybuje kolem čtyř tisíc dolarů (asi 91 tisíc korun) za kus, Rusové se u své ráže 152 mm dostanou na čtvrtinu. Čísla zveřejněná britskou stanicí Sky News jen potvrzují, že agresorský stát má v dělostřelecké válce navrch a během letošního roku se na tom nejspíš nic nezmění.

Západ nad ním sice má drtivou ekonomickou převahu, k nastartování válečného hospodářství ale chybí politická vůle. A tak zatímco ruský vojensko-průmyslový komplex směřuje pod taktovkou nového ministra obrany Andreje Belousova k totální mobilizaci, evropští zbrojaři si stále stěžují na neochotu bank financovat jejich výrobu a nedostatek klíčových surovin jako je nitrocelulóza.

Ukrajinští vojáci přiznávají, že Rusové dnes mají na frontě mnohonásobnou palebnou převahu a oni musí šetřit každým nábojem. „Do střelných zbraní nám munice nechybí. Ale chybí nám všechno ostatní: drony, protidronové rušičky, dělostřelecké granáty, rakety. Dodávky jsou čím dál menší a nepravidelnější. Pokrývají jen nezbytné minimum,“ postěžoval si nedávno v rozhovoru pro Le Monde voják jménem Maksym.

Americký Kongres před měsícem po dlouhých průtazích schválil šedesátimiliardový balík pomoci Ukrajině, minulý pátek z něj Pentagon ohlásil už třetí balíček v hodnotě 275 milionů dolarů. Ukrajinští vojáci by v jeho rámci měli dostat především různé druhy munice, včetně střel do raketometů HIMARS nebo naváděných leteckých pum.

Kyjev si také hodně slibuje od české muniční iniciativy. Vláda Petra Fialy tvrdí, že se díky ní podařilo získat už 500 000 kusů dělostřelecké munice. Prvních 180 000 kusů by se na Ukrajinu měly dostat nejpozději v červnu, uvedl před dvěma týdny na na bezpečnostním veletrhu IDEB náměstek českého ministerstva obrany František Šulc.

Na bojišti se už začínají také objevovat první náznaky, že v některých úsecích fronty západní munice už dorazila. Sami ukrajinští vojáci jsou však skeptičtí. „Sledujeme zprávy, ale jsme realisté. Můžeme se spolehnout je na to, co skutečně máme v ruce,“ uvedl pro Le Monde voják jménem Maksym.