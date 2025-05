Podle Kellogga je Ukrajina připravena stáhnout své ozbrojené síly o patnáct kilometrů, pokud by ruské síly udělaly totéž. Tím by vznikla třicetikilometrová demilitarizovaná zóna, kterou by kontrolovala „koalice ochotných“.

„Ukrajinci jsou ochotni zmrazit situaci, čemuž říkám příměří na místě. A pak jsou na určitou dobu ochotni zřídit demilitarizovanou zónu. V podstatě Rusům řekli: ‚My ustoupíme o patnáct kilometrů, vy ustoupíte o patnáct kilometrů‘,“ uvedl Kellog s tím, že obratem „příměří na místě“ znamená situaci, kdy by si obě strany ponechaly kontrolu nad územím, které v současnosti drží.

Jednaosmdesátiletý diplomat věří, že cesta k ukončení války vede přes lokální příměří. „Pokud se dostanete na dostanete na třicetidenní příměří, tak pak bude prodlouženo. Pak už pro vojáky bude těžké konflikt znovu zahájit. Nemyslím si, že to udělají,“ dodal Kellogg, který v posledních týdnech z jednání o ukonční války parkticky vymizel a místo něj v Moskvě jedná Steve Witkoff.

Podle Kelloga je třeba Ukrajincům vysvětlit, že ztráta území nemusí být permanentní: „Ukrajincům je třeba říci: ‚Podívejte se, tohle je jedna z věcí, které se budou časem vyvíjet. A pokud nyní uzavřete příměří, tak půda, kterou držíte, půda, za kterou jste bojovali, bude stále vaše,‘“ dodal bývalý generál a jako příklad uvedl vývoj v Pobaltí po druhé světové válce nebo znovusjednocení Německa.

Ukrajina už před časem souhlasila s americkým návrhem na 30 dní trvající klid zbraní, Moskva však jednoznačnou odpověď nedala. Ruský prezident Vladimir Putin rozhodl jen o třídenním klidu zbraní během osmdesátého výročí konce druhé světové války.

Moskva již několikrát naznačila, že na mírová jednání nelze spěchat, následně z Washingtonu zaznělo, že USA se ze snah zprostředkovat klid zbraní v zásadě stahují.