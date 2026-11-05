„Demokraté mluví o podpoře zcela jasně.“ Ukrajina doufá v zesílení pomoci

Zelenskyj podotkl, že v obou hlavních amerických stranách jsou politici, kteří Ukrajinu podporují, ale demokraté o této podpoře mluví zcela jasně. „Mluví o obnově vazeb mezi Spojenými státy a Evropou, které se v posledních letech trochu porušily, a bez nich je velmi těžké čelit (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi,“ řekl Zelenskyj v ukázce z rozhovoru s německým komikem a satirikem Janem Böhmermannem, který odvysílá německá televize ZDF.
Vztahy ukrajinského prezidenta s Trumpem jsou napjaté. Šéf Bílého domu na Zelenského několikrát slovně zaútočil a opakovaně vyzval k výměně ukrajinského lídra. Také přijímá opatření, která podle jeho kritiků prospívají Rusku, jež největší konflikt v Evropě od druhé světové války v únoru 2022 rozpoutalo.
Zelenskyj doufá, že díky novému rozložení sil v americké politice „nastane větší mocenská rovnováha a nám se dostane větší podpory“. Domnívá se, že pokud Kongres v novém složení bude mluvit o silné finanční a zbrojní pomoci, tak jako to dělá Evropa, přivede to Putina k tomu, aby se zamyslel, zda má smysl dál bojovat.
Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova nemůže být zajištění ruských zájmů na Ukrajině závislé na vývoji ve Spojených státech po úterních volbách do Kongresu.
„Rusko si své zájmy (na Ukrajině) zajistí buď vojenskými prostředky tím, že bude pokračovat ve speciální vojenské operaci, nebo mírovými prostředky, pokud se v Kyjevě objeví někdo, kdo k tomu má politickou vůli a je připraven převzít politickou odpovědnost,“ řekl Peskov. Za takzvanou speciální vojenskou operaci Moskva označuje invazi na Ukrajinu, kterou ruská armáda zahájila v únoru 2022 na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina.
Americký prezident Donald Trump opakuje, že se snaží největší konflikt v Evropě od konce druhé světové války ukončit, jeho úsilí však zatím větší výsledky nepřineslo. V úterních volbách do Kongresu jeho republikáni utrpěli velké ztráty a přišli o většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu. Ve středu Peskov řekl, že Moskva doufá, že výsledek voleb nebude mít vliv na Trumpovy snahy o dosažení míru na Ukrajině.
Moskva po Ukrajině kromě jiného žádá, aby jí vydala celý Donbas, včetně té části, kterou ruská armáda od začátku invaze přes vysoké ztráty nedokázala dobýt. Ukrajina se vzdát svého území odmítá a příměří navrhuje na základě stávající linie fronty.