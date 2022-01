Ukrajina ohlásila zničení Ruskem organizované zločinecké skupiny. Údajně chystala útoky v pohraničí

„V průběhu rozsáhlé operace v Žytomyru a v Charkově zneškodnili pracovníci ukrajinské kontrarozvědky organizovanou zločineckou skupinu, kterou koordinovali představitelé zpravodajských služeb Ruské federace,“ uvedla v prohlášení SBU, podle níž se skupina chystala napadnout městské objekty.

Organizátory byli dva místní obyvatelé, z nichž jeden má ruské občanství, píše s odvoláním na ukrajinskou tajnou službu server Ukrajinska pravda. Dvojice údajně pod záminkou zaměstnání v bezpečnostní službě nabírala členy gangu.

Agenti ukrajinské rozvědky při zásahu zabavili mimo jiné výbušné zařízení, ruční zbraně, munici a záznamy s plány přepadových akcí, poznamenala Ukrajinska pravda.

V souvislosti s Ukrajinou v poslední době stoupá napětí. Kyjev a západní země se obávají z možné ruské invaze do země, u jejíchž hranic má Moskva desetitisíce vojáků. Už dříve varovaly, že by Moskva mohla využít provokací, které by podobnou operaci zdůvodnily. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, ovšem popírá, že by chystalo vpád na Ukrajinu. Ze zvyšování napětí naopak viní Západ.