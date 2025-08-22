Ruské úřady se k tomu zatím nevyjádřily. Ale gubernátor Alexandr Bogomaz ještě ve čtvrtek pozdě večer informoval o sestřelení dvou ukrajinských dronů, aniž by způsobily škody, poznamenal server BBC News.
Na stanici Uneča zaútočily ukrajinské drony už v noci na 13. srpna. V noci na 18. srpna pak zasáhly přečerpávací stanici Nikolskoje v Tambovské oblasti Ruska, kde vypukl požár a úplně se zastavila přeprava ropy ropovodem Družba, připomněl server Ukrajinska pravda.
O přerušení dodávek ruské ropy přes ropovod Družba informoval v pondělí maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a také slovenský přepravce ropy Transpetrol. Dodávky ropy na Slovensko prostřednictvím ropovodu Družba se obnovily v úterý večer, jak uvedlo slovenské ministerstvo hospodářství.