Ukrajina znovu zaútočila na ropovod Družba, zasáhla ruskou stanici Uneča

Autor: ,
  6:49aktualizováno  6:49
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě Ruska, uvedla v pátek média s odvoláním na velitele ukrajinských sil bezpilotních systémů Roberta Brovdiho, známého pod přezdívkou Maďar. Drony podle něj zasáhly přečerpávají stanici Uneča. O výpadku dodávek ruské ropy informovalo ministerstva Slovenska a Maďarska.
ropovod Družba

ropovod Družba | foto: Profimedia.cz

Čerpací stanice Klobouky u Brna na trase ropovodu Družba
Ropovody Evropy. Zdroj dat: MERO ČR
Zásahové jednotky v místě úniku ropy z ropovodu Družba (12. října 2022)
Severní větev ropovodu Družba, která přepravuje ropu z Ruska do Německa, je na...
11 fotografií

Ruské úřady se k tomu zatím nevyjádřily. Ale gubernátor Alexandr Bogomaz ještě ve čtvrtek pozdě večer informoval o sestřelení dvou ukrajinských dronů, aniž by způsobily škody, poznamenal server BBC News.

Na stanici Uneča zaútočily ukrajinské drony už v noci na 13. srpna. V noci na 18. srpna pak zasáhly přečerpávací stanici Nikolskoje v Tambovské oblasti Ruska, kde vypukl požár a úplně se zastavila přeprava ropy ropovodem Družba, připomněl server Ukrajinska pravda.

O přerušení dodávek ruské ropy přes ropovod Družba informoval v pondělí maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a také slovenský přepravce ropy Transpetrol. Dodávky ropy na Slovensko prostřednictvím ropovodu Družba se obnovily v úterý večer, jak uvedlo slovenské ministerstvo hospodářství.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.