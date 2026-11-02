Ukrajina v noci zasáhla ruské ropné zařízení. Moskva útočila na Oděsu i Záporoží

Šéf městské vojenské správy v Oděse Serhij Lysak napsal, že v Oděse jsou po útocích čtyři ranění. Ruské útoky podle něj zasáhly civilní infrastrukturu, včetně dvou obytných budov. Tlaková vlna roztříštila okna v okolních domech. Ruské ministerstvo obrany také tvrdí, že 58 kilometrů jižně od Oděsy zasáhlo také plavidlo přepravující vojenský materiál.
V Charkovské oblasti bylo v důsledku útoků v neděli večer zraněno 11 lidí, včetně tříleté dívky, uvedla tamní prokuratura. V Záporoží večerní útoky zranily dvacetiletou ženu a osmnáctiletého muže, informoval náčelník tamní vojenské správy Mychajlo Semikin. Ukrajinské drony podle ruských úřadů útočily například na Voroněžskou oblast, kde však nikdo nebyl zraněn, napsala ruskojazyčná verze stanice BBC.
Ukrajinské letectvo informovalo, že Rusko v noci útočilo 193 drony, z nichž některé startovaly také z Ruskem okupovaných částí Ukrajiny. Podle předběžných informací se podařilo zneškodnit 154 z nich
Ruské ministerstvo obrany napsalo, že v noci zneškodnilo 212 ukrajinských dronů nad téměř dvacítkou regionů, mezi kterými byly například Kalužská oblast, okolí Moskvy nebo anektovaný Krym. Obě strany v průběhu noci na dnešek informovaly o kybernetických útocích na aplikace, které slouží k varování civilního obyvatelstva.
Součástí bojů jsou i letecké útoky. Obě strany tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle, při útocích ale umírají i civilisté. Většina civilních obětí podle dostupných údajů umírá na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.