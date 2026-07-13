Další úder. Ukrajina útočila na ropný sklad, na Moskvu letěly desítky dronů

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  11:00aktualizováno  11:00
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Ukrajinci v noci na pondělí opět útočili na ruskou infrastrukturu, a to v několika částech země. Severně od Stavropolu zasáhli průmyslovou zónu, ve které se mimo jiné nachází ropné skladiště společnosti Rosněfť. Výbuchy se ozývaly také v Moskevské oblasti či v přístavu Kavkaz.

Válka na Ukrajině

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Gubernátor Stavropolského kraje Vladimir Vladimirov v noci informoval o tom, že po náletu dronů hořelo v průmyslové zóně ve vsi Vjazniki severně od Stavropolu. Podle veřejně dostupných dat se v této obci nachází ropný sklad společnosti Rosněfť, píše BBC.

Ukrajina opět udeřila na ropný sklad ve Stavropolu
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I nezávislý ruský zpravodajský server Astra předtím uvedl, že podle místních obyvatel došlo k útokům na ropný sklad právě v nedaleké vesnici Vjazniki.

Není to přitom poprvé, co se toto místo stalo terčem ukrajinských útoků. O několik dní dříve, 9. července, informovala Ukrajinská bezpečností služba, že v ropném skladu vypukl rozsáhlý požár, který se dále šířil.

Gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov pak sdělil, že její protivzdušná obrana zneškodnila 81 dronů. Primátor ruské metropole Sergej Sobjanin v pondělí podle ruské agentury TASS uvedl, že bylo sestřeleno 50 bezpilotních letounů směřujících k Moskvě. Od nedělního večera podle primátora letělo směrem k moskevskému regionu, což je neformální označení pro ruskou metropoli a Moskevskou oblast, více než 350 dronů. Většina z nich byla podle něj „neutralizována“.

Zasažen byl také přístav Kavkaz u Kerčského průlivu. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že jeho protivzdušná obrana v noci nad 14 regiony, anektovaným Krymem, Černým a Azovským mořem zneškodnila 342 ukrajinských dronů.

Ukrajina pravidelně útočí na vojenskou infrastrukturu hluboko na území Ruska a na okupovaných územích ve snaze oslabit schopnost Moskvy pokračovat ve válce. V noci z 11. na 12. července ukrajinské drony zasáhly 21 ruských tankerů a sedm dalších plavidel v Azovském moři.

Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské agresi, zintenzivňuje útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku. Snaží se zasahovat zejména lokality spojené s ropným průmyslem.

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