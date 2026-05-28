Zelenskyj odmítá částečné členství v EU, poslal dopis do Bruselu

  15:22aktualizováno  15:22
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítá myšlenku, aby Ukrajina získala v Evropské unii částečné členství, a argumentuje tím, že země bránící se ruské invazi si zasluhuje plnohodnotný status, neboť brání celou Evropu před ruskou agresí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dorazil do Evropského parlamentu. (9. února 2023) | foto: ČTK

Zelenskyj to podle agentury Bloomberg uvedl v dopise adresovaném předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi, šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové a kyperskému prezidentovi Nikosi Christodulidisovi, jehož země nyní unii předsedá. „Nikdy jsme členství nepovažovali za připojení se k poloviční unii,“ uvedl Zelenskyj.

Poznamenal, že přijetí Ukrajiny by vyslalo jasný signál v době, kdy se Rusko snaží blok destabilizovat podporou protiunijních politických sil a snahou blokovat země jako Ukrajina či Moldavsko od integrace do EU.

Zelenského vyjádření je možné chápat jako dosud nejráznější nesouhlas s návrhem německého kancléře Friedricha Merze, aby se Ukrajina stala přidruženým členem EU a plné členství zatím nezískala.

Zelenskyj v dopise Merze výslovně nezmiňuje, ale uvádí, že polovičatá řešení Kyjev odmítá a že váhání nad rozšířením Unie by si Rusko, které se snaží Evropu a Ukrajinu rozdělit, vyložilo jako slabost.

Ukrajinský prezident už dříve opakovaně odmítl jakoukoli formu částečného či druhořadého členství své země v EU. Merz nicméně možná přidružený status Ukrajiny považuje za silný politický signál. Rychlé přijetí jako plnohodnotného člena EU je totiž podle německého kancléře nerealistické. Staví se proti němu mimo jiné některé členské země.

Podle Merze by přidružené členství znamenalo, že by se Kyjev mohl účastnit zasedání Evropské rady a Rady Evropské unie, ale neměl by hlasovací práva. Merz navrhuje také klauzuli o návratu k původnímu stavu před přidružením pro případ, že by Ukrajina oslabila právní stát či ochablo její reformní úsilí.

Představit by si Merz dokázal podle DPA také to, že by Ukrajina měla zástupce v Evropské komisi a v Evropském parlamentu – rovněž bez práva hlasovat. Na řádná přístupová jednání by nemělo mít navrhované přidružené členství vliv.

Kandidátských zemí usilujících o vstup do EU je nyní devět, vedle Ukrajiny také Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Moldavsko, Gruzie a Turecko. Každá země je v jiné pozici.

Například Černá Hora doufá, že by se mohla stát členem už v roce 2028. Rozhovory s Tureckem, které požádalo o členství už v roce 1987, dlouhodobě stagnují. O vstup požádalo také Kosovo, ale kandidátský status dosud nezískalo.

