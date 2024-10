Komise posuzuje ukrajinskou legislativu, jde to prý hladce. Gruzie má problém

Evropská komise ve středu zveřejnila pravidelnou hodnotící zprávu o pokroku zemí na cestě do Evropské unie. Posuzování souladu ukrajinské legislativy s normami EU postupuje hladce. Pokud Ukrajina splní všechny podmínky, vyjednávání o jednotlivých kapitolách sdružených do takzvaných klastrů by mohlo začít už příští rok. U Gruzie se však proces de facto zastavil.