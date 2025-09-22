VIDEO: Ukrajinští piloti ukázali, jak s F-16 sestřelují ruské rakety

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Nahrávka pochází ze soboty 20. září, kdy Ruská federace zaútočila na Ukrajinu 579 drony, 23 balistickými raketami Iskander a 32 střelami Ch-101. Ukrajinská obrana sestřelila celkem 29 posledně jmenovaných raket, což byla podle vyjádření vzdušných sil zásluha především pilotů strojů F-16.
„Lví podíl na sestřelování raket Ch-101 mají ukrajinští Fighting Falcons,“ konstatovalo letectvo a přidalo poděkování zemím, které mu poslaly víceúčelové stíhací letouny 4. generace. V první řadě Dánsku, Nizozemsku, Norsku a Velké Británii.
Ch-101 je řízená střela s plochou dráhou letu typu, kterou Rusové odpalují ze strategických bombardérů Tu-95MSM a Tu-160. Dolet má až tři a půl tisíce kilometrů, cestovní rychlost se pohybuje kolem sedmi set kilometrů v hodině. Rusové ji poprvé použili v Sýrii, masového nasazení se však dočkala až na Ukrajině.