VIDEO: Ukrajinští piloti ukázali, jak s F-16 sestřelují ruské rakety

Autor:
  9:17aktualizováno  9:17
Ukrajinské letectvo zveřejnilo raritní záběry svých stíhaček F-16 při sestřelování ruských raket Ch-101. Rusko v noci na sobotu vyslalo proti Ukrajině čtyřicet raket a střel a 579 dronů. Nejméně tři lidé zemřeli, desítky dalších utrpěly zranění.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nahrávka pochází ze soboty 20. září, kdy Ruská federace zaútočila na Ukrajinu 579 drony, 23 balistickými raketami Iskander a 32 střelami Ch-101. Ukrajinská obrana sestřelila celkem 29 posledně jmenovaných raket, což byla podle vyjádření vzdušných sil zásluha především pilotů strojů F-16.

Ukrajinské stíhačky F-16 zachytily a sestřelily ruské střely Ch-101.
Ukrajina obdržela první západní stíhací letouny F-16, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj. (4. srpna 2024)
První let stealth bombardéru B-21 „Raider" doprovází v Palmdale v Kalifornii letoun F-16. (10. listopadu 2023)
V Rumunsku otevřeli nové středisko pro F-16, kde se mají cvičit i Ukrajinci. (13. listopadu 2023)
33 fotografií

„Lví podíl na sestřelování raket Ch-101 mají ukrajinští Fighting Falcons,“ konstatovalo letectvo a přidalo poděkování zemím, které mu poslaly víceúčelové stíhací letouny 4. generace. V první řadě Dánsku, Nizozemsku, Norsku a Velké Británii.

Ch-101 je řízená střela s plochou dráhou letu typu, kterou Rusové odpalují ze strategických bombardérů Tu-95MSM a Tu-160. Dolet má až tři a půl tisíce kilometrů, cestovní rychlost se pohybuje kolem sedmi set kilometrů v hodině. Rusové ji poprvé použili v Sýrii, masového nasazení se však dočkala až na Ukrajině.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.