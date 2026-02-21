„Pokud ukrajinský prezident (Volodymyr Zelenskyj) v pondělí neobnoví dodávky ropy na Slovensko, požádám příslušné slovenské společnosti, aby ve stejný den ukončily nouzové dodávky elektřiny na Ukrajinu,“ napsal Fico na svůj Facebook. „Jen v lednu 2026 byly tyto nouzové dodávky potřebné ke stabilizaci ukrajinské energetické sítě dvakrát více než v celém roce 2025,“ dodal.
Premiér uvedl, že „Slovensko pomáhá Ukrajině od začátku války“, přijalo přibližně 180 000 Ukrajinců, poskytuje humanitární pomoc a organizuje jednání. „Pro Ukrajinu děláme podstatně více než některé jiné země,“ zdůraznil Fico, podle nějž „ukrajinský prezident odmítá pochopit náš mírový přístup a zachází se Slovenskem zlovolně za to, že nepodporuje válku.“
„Nejprve zastavil dodávky plynu na Slovensko, což nám způsobilo ztráty ve výši 500 milionů eur ročně. Nyní zastavil dodávky ropy, což nám způsobuje další ztráty a logistické potíže,“ vyčetl Fico Zelenskému.
Slovenský premiér dále dodal, že „vzhledem k nepřijatelnému chování prezidenta Zelenského vůči Slovensku jako nepřátelskému státu“ považuje za správné, že Slovensko se nezapojilo do nejnovější evropské vojenské půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur.
Podle světových médií byly důvodem přerušení provozu ropovodu Družba útoky Ruska. Fico tento týden před novináři ale tvrdil, že není zřejmé, kdo ropovod poškodil. Bratislava také uvedla, že Kyjev opakovaně odkládá zprovoznění Družby. Podle pátečního vyjádření slovenského ministerstva hospodářství ukrajinská strana posunula obnovení dodávek na příští úterý.
Fico dříve řekl, že Kyjev z politických důvodů blokuje obnovení dodávek ropy. Podobně se vyjádřilo tento týden i Maďarsko. Jeho ministr zahraničí Péter Szijjártó hovořil o politickém vydírání, jehož cílem je přimět Maďarsko ke splnění požadavků Kyjeva, mimo jiné umožnit vstup Ukrajiny do Evropské unie.
Slovensko a Maďarsko už ve středu shodně oznámily zastavení vývozu nafty na Ukrajinu. Budapešť pak uvedla, že zvažuje také zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba.
Slovensko a Maďarsko i po ruské vojenské invazi na Ukrajinu kupovaly ruskou ropu. Fico a jeho maďarský kolega Viktor Orbán dlouhodobě zpochybňují sankce EU proti Moskvě za její agresi vůči sousední zemi. Například Česko na surovině z Ruska již není závislé a ropu dostává západní trasou.
Slovenská vláda ve středu kvůli přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vyhlásila stav ropné nouze. Současně umožnila bratislavské rafinerii Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL, čerpat z nouzových rezerv státu až 250 000 tun ropy. Stejné množství ropy vyčlenilo ze svých strategických rezerv také Maďarsko; přednostní přístup k surovině bude mít MOL.
Slovnaft už dříve oznámil, že pracuje na dodávkách ropy prostřednictvím ropovodu Adria, který vede z Chorvatska. Chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar pak uvedl, že jeho země nepovolí přepravu ruské ropy do Maďarska a na Slovensko.