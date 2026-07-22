Ukrajina v posledních měsících zintenzivnila údery na Krym, aby narušila jeho zásobování a odřízla ho od Ruska. Kanál Exilonova+ napsal, že v pobřežním městě Alušta na jihovýchodě poloostrova cílily ukrajinské síly na energetickou infrastrukturu. Zasaženo tam bylo energetické zařízení, kde vypukl požár. Místní obyvatelé hlásili výpadky proudu.
Nedalekým letoviskem Jalta, které leží na pobřeží jižně od Alušty, rovněž otřásly exploze. Část města je podle obyvatel také bez elektřiny. Obyvatelé Feodosije, jež se nachází na pobřeží na východě Krymu, také informovali o explozích a o činnosti protivzdušné obrany.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že obrana během noci zlikvidovala 242 ukrajinských dronů, mimo jiné nad Krymem, Azovským a Černým mořem, ale také nad Belgorodskou, Brjanskou, Kurskou, Leningradskou, Rostovskou, Smolenskou nebo Moskevskou oblastí či nad Krasnodarským a Stavropolským krajem. O případných škodách se ministerstvo nezmínilo.
Vzdušné údery podniklo v noci na středu i Rusko, které podle ukrajinského letectva vyslalo na Ukrajinu jednu balistickou střelu Iskander-M, tři řízené střely Ch-59 a Ch-69 a 216 dronů.
Obraně se podařilo sestřelit, případně radioelektronickým bojem neutralizovat, všechny tři řízené střely a 204 dronů. Na dvanácti místech byly zaznamenány dopady balistické rakety a 12 dronů, z dalších sedmi míst jsou pak hlášeny dopady úlomků po sestřelených dronech či střelách.
Údery na ruskou „stínovou flotilu“
Za posledních 48 hodin Ukrajina také zasáhla v Černém a Azovském moři třináct ruských plavidel. Na síti Telegram to oznámil velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdi, známý pod přezdívkou Maďar.
Ukrajina v posledních týdnech zintenzivnila údery proti lodím, které považuje za součást takzvané ruské stínové flotily i proti dalším ruským plavidlům, které podle Kyjeva využívá Moskva k válečnému úsilí.
Díky stínové flotile Rusko obchází západní sankce, které omezují mimo jiné export ruské ropy. V pondělí Brovdi informoval, že počet zasažených ruských lodí za tento měsíc činí 183, ve středu ve svém příspěvku novou bilanci neuvedl.
Brovdi rovněž bez podrobností informoval o úderech na sklady ruského internetového prodejce Wildberries. Šéfka a spoluzakladatelka společnosti Taťjana Kimová ve středu uvedla, že při nových útocích na sklady v Krasnodaru a Něvinnomyssku utrpělo zranění několik lidí.
Při podobném úderu ukrajinských dronů minulý týden v sobotu zahynulo osm pracovníků. Údery tehdy způsobily požár a narušily obchody společnosti. Ukrajina tvrdí, že prodejce Wildberries dodává komponenty pro ruskou armádu.
Útoky na lodě a přístavní infrastrukturu ve středu oznámilo také ruské ministerstvo obrany, které sdělilo, že v Oděské oblasti k zasažení cílů použilo přesné zbraně vzduch–země a také drony.
V Oděse, jak Moskva uvedla, ruské síly zasáhly logistické středisko doručovací společnosti Nova Pošta a v Kovalivce u Oděsy baterii pobřežního raketového systému Neptun.