Ukrajinský exministr obrany energetiku zatím nepovede, parlament ho nepodpořil

Autor: ,
  17:56aktualizováno  17:56
Ukrajinský parlament v úterý nepodpořil jmenování končícího ministra obrany Denyse Šmyhala do čela resortu energetiky a na pozici vicepremiéra. Napsala to ukrajinská média s odvoláním na záběry ze sálu, důvody zatím neuvádí. Pro Šmyhalovo schválení chyběly hlasy, jeho jmenování podpořilo 210 poslanců, ale potřeboval hlasy 226 zákonodárců.
Ukrajinský ministr obrany Denys Šmyhal a švédský ministr obrany Pal Jonson...

Ukrajinský ministr obrany Denys Šmyhal a švédský ministr obrany Pal Jonson během tiskové konference, které předcházel podpis prohlášení o záměru v oblasti obranných inovací. (6. listopadu 2025) | foto: Reuters

Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (vlevo) se svým ukrajinským...
Ukrajinský ministr obrany Denys Šmyhal a švédský ministr obrany Pal Jonson...
Ukrajinský premiér Denys Šmyhal (vpravo) v Užhorodě přijal slovenského premiéra...
Ukrajinský ministr obrany Denys Šmyhal a švédský ministr obrany Pal Jonson...
15 fotografií

O něco dříve parlament podpořil odvolání Šmyhala z vedení resortu obrany, podle webu Ukrajinska pravda pro to hlasovalo 265 poslanců. Pro jeho nástup na nové ministerstvo se poté podle jiné zprávy stejného webu později vyjádřilo 210 zákonodárců, proti byli čtyři, 33 se zdrželo hlasování a dalších 44 nehlasovalo.

Šmyhala na začátku ledna navrhl do čela ministerstva energetiky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Práci Šmyhala na ministerstvu obrany země, která se brání ozbrojené agresi Ruska, tehdy označil za systematickou a prohlásil, že ukrajinský energetický sektor právě teď potřebuje takový přístup.

O den dříve hlava státu navrhla, aby resort obrany nově vedl dosavadní ministr digitalizace a vicepremiér Mychajlo Fedorov.

Zelenskyj navrhované změny odůvodnil slovy, že státní instituce loni dosáhly dobrých výsledků, které je třeba vylepšit, ale existovaly i problémy, které by neměly přetrvávat v novém roce.

Ukrajinou loni otřáslo vyšetřování korupčního skandálu v energetice, kdy úřady obvinily několik lidí, přičemž dva podezřelí, včetně někdejšího blízkého prezidentova spolupracovníka Tymura Mindiče, uprchli do zahraničí.

Kauza stála funkci tehdejší ministryni energetiky Svitlanu Hrynčukovou a ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka, jenž byl v čele ministerstva energetiky před Hrynčukovou. Později Zelenskyj odvolal také šéfa své kanceláře Andrije Jermaka.

Šmyhal ministerstvo obrany vedl od loňského léta. Před tím byl od roku 2020 premiérem Ukrajiny, než ho na tomto postu loni v červenci nahradila Julija Svyrydenková.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.