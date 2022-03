Ruská armáda postupuje pomalu, ale neustále vpřed. Ukrajincům hrozí obklíčení v Donbasu

Ukrajincům se v poslední době podařilo zabránit ruským jednotkám v obsazení větších měst a tváří tvář drtivé přesile nepřítele přecházejí na novou taktiku. Z přílivu fotek a videí zničené vojenské techniky na sociálních sítích se může zdát, že Rusové jsou už už poraženi, realita je ovšem do značné míry zahalena mlhou války a propagandy.

Ukrajinci pochopitelně zveřejňují jen zprávy o svých úspěších a ruských válečných zločinech, zatímco ztráty nepřítele dost nadsazují. Typický příklad: zatímco podle CIA padlo na Ukrajině 2 000 až 4 000 ruských vojáků, Kyjev v úterý oznámil, že nepřítel jich přišel až o 12 000 – navíc není jasné, jestli do toho počítá i raněné a zajatce.

Spolehlivé informace zkrátka nemáme k dispozici, což značně ztěžuje realistické vyhodnocení úspěchů a neúspěchů ruské armády. Obrázky ukrajinských traktorů odtahujících ruské tanky by neměly zastínit fakt, že Rusové stále postupují. Jenom o hodně pomaleji, než plánovali.

Nejvýraznější pokrok učinili na jihu, kde minulý týden také obsadili první velké ukrajinské město, téměř třistatisícový Cherson. Pod kontrolou mají také Melitopol, odkud pomalu postupují na sever a severovýchod: obsadili jadernou elektrárnu Záporoží a sevřeli do kleští azovský přístav Mariupol, který se ocitl na prahu humanitární katastrofy.

Jako další logický cíl se nabízí Dnipro (někdejší Dněpropetrovsk). Čtvrté největší ukrajinské město zaujímá důležitou pozici. Pokud by k němu ruské jednotky postoupily ze severu od Charkova a z jihu od Krymu, mohly by odříznout ukrajinské vojáky bojující v Donbasu.

„Jestli se ukrajinské jednotky na východě už nyní nestahují, tak by mohly být brzy obklíčeny a zničeny,“ uvedl pro The New York Times analytik Konrad Muzyka.

V úterý ruské jednotky obsadily městečko Polohy v Záporoží a dále tak podpořily domněnky vojenských odborníků, že se chystá sjednocení tří směrů postupu: severního od Charkova, jižního od Krymu a východního z území samozvaných republik v Doněcku a Luhansku ovládaných bezmála osm let proruskými separatisty.

Podle představitelů amerického bezpečnostního aparátu se navíc chystá otevření nové fronty u Kyjeva. Zatímco svět sleduje vojenský konvoj zaseknutý severně od hlavního města, Rusové se podle zdrojů z Pentagonu pokusí obejít Charkov a Černihiv a udeřit na Kyjev ze severovýchodu.

Ozbrojené síly Ukrajiny ve středu odpoledne uvedly, že ruské síly se už chystají na vstup do dvoumilionové metropole. „Podle dostupných informací se nepřítel přeskupuje a připravuje se k aktuálnímu pokusu obsadit Kyjev,“ cituje agentura Unian tiskové oddělení ozbrojených složek.

Utahování smyčky kolem hlavního města pozorují i někteří čeští odborníci. „Ruské síly postoupily k branám Kyjeva z východu a postoupily v obkličování Kyjeva ze západu, kde pravděpodobně vytlačily ukrajinské síly z části předměstí, které Ukrajina před pár dny získala zpět při protiútoku,“ píše bezpečnostní analytik Vojtech Bahenský, podle nějž jsou v podstatě všechny ruské síly určené původně k invazi již na Ukrajině.

Ukrajinské vojáky, jejichž houževnatý odpor Vladimira Putina a jeho generály nepochybně zaskočil, čeká několik ošklivých týdnů. „Myslím, že Putin zuří a je frustrovaný. Nejspíš zdvojnásobí tlak a pokusí se rozdrtit ukrajinskou armádu bez ohledu na civilní oběti,“ uvedl v úterý šéf CIA William Burns.