Na ofenzivu ještě potřebujeme čas, teď bychom ztratili moc lidí, řekl Zelenskyj

„S tím, co už máme, můžeme jít do akce a myslím, že bychom byli úspěšní. Ale přišli bychom o hodně lidí. To si myslím, že je nepřijatelné. Takže musíme počkat. Pořád potřebujeme o trochu víc času,“ řekl Zelenskyj z Kyjeva.

„Psychicky jsme na to připraveni,“ dodal ukrajinský prezident, podle kterého ale armádě stále chybí „některé věci“ včetně třeba obrněné techniky. Ukrajina nyní čeká například na slíbené dodávky tanků německé výroby Leopard, část z nich už dostala.

Kdy a kde přesně Ukrajina zahájí protiofenzivu, je zatím tajemstvím, které Kyjev i kvůli úspěchu takové operace přísně střeží. Ruské síly mezitím podle stanice BBC posilují svou obranu podél fronty, která se táhne v délce 1 450 kilometrů od východní Luhanské a Doněcké oblasti až po Záporožskou a Chersonskou oblast na jihu Ukrajiny.

Ukrajinské úřady se v posledních týdnech opakovaně snaží zmírnit očekávání, jež jsou s protiofenzivou spojena. Nejmenovaný, vysoce postavený úředník ukrajinské vlády BBC řekl, že by protiútok neměl být považovaný za „stříbrnou kulku“, tedy spolehlivé řešení současné situace ve více než rok trvající válce. Zelenskyj nicméně v rozhovoru uvedl, že věří postupu ukrajinské armády.

Jakýkoliv výsledek, který by Západ vnímal jako selhání, by pro Kyjev mohl znamenat ztrátu důvěry a snížení vojenské podpory a zvýšení tlaku na dosažení dohody s Ruskem, píše BBC. Téměř pětina Ukrajiny je pod kontrolou Ruska, ústupky by se proto mohly týkat i ukrajinského území. To Kyjev opakovaně a důrazně odmítá.

„Nemohou Ukrajinu nutit, aby se vzdala svého území. Proč by měla kterákoliv země na světě dát Putinovi své území?“ uvedl ve zveřejněném rozhovoru Zelenskyj.

Západ v reakci na invazi, kterou Rusko zahájilo loni 24. února, zavedl vůči Moskvě řadu sankcí. Ty mají podle Zelenského dopad na ruský obranný průmysl, například co se týče zásob raket a dělostřelecké munice. „Stále toho mají ve skladech hodně, ale (...) zaznamenali jsme, že se v některých oblastech snížilo každodenní ostřelování,“ uvedl Zelenskyj.

Ukrajinský prezident v rozhovoru rovněž znovu odmítl obvinění Ruska z útoku dronů na Kreml z minulého týdne. Moskva mimo jiné uvedla, že k útoku Kyjev nabádaly Spojené státy. Podle Zelenského ale útok jako operaci pod falešnou vlajkou zinscenovalo samo Rusko, které se tím snaží získat další záminky k útokům na Ukrajinu.

„Neustále hledají nějaká ospravedlnění a říkají: ‚Vy nám děláte tohle, tak my vám uděláme tohle‘,“ řekl Zelenskyj.