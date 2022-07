Ukrajinou duní technoparty. Mladí pomáhají stavět a uklízet ve svém rytmu

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Běžný život, do kterého patří i taneční večírky, se na Ukrajině zastavil 24. února, kdy Rusko zahájilo invazi. Lidé si ale dokázali najít cestu, jak spojit příjemné s užitečným. Členové dobrovolnického hnutí Repair Together cestují po válkou zasažených oblastech a za doprovodu elektronické hudby místním obyvatelům pomáhají s obnovou.

Zatímco mladí lidé s lopatami v ruce mají před sebou trosky místního kulturního střediska, v Jahidne v Černihivské oblasti se koná netradiční technoparty. DJ si svůj pultík vytvořil z muničních beden a dobrovolníkům k práci na obnově Ruskem vybombardované obce pouští žánry techno a house. Někteří mladí lidé si dokonce dávají přestávku, aby si zatancovali.

Většinu dobrovolníků tvoří podle agentury AP dvacátníci a třicátníci a velká část z nich přijela z Kyjeva. Další ale do Jahidne dorazili ze Lvova nebo Černihivu. Nevšední uklízecí akce se účastní také lidé ze zahraničí, například ze Spojených států, Německa či Portugalska.

„Dobrovolnictví je teď můj životní styl,“ řekla AP šestadvacetiletá Tanja Burjanová, která je organizátorkou Repair Together. Žena vysvětlila, že taneční hudbu má ráda a dříve chodila na párty. „Teď je ale válka a my chceme pomoci. A děláme to s hudbou,“ dodala.

Burjanová uvedla, že tyto úklidové akce spojují ty, kteří kvůli válce přišli o noční kluby, a zároveň pomáhají znovu lidem získat pocit normálnosti. Kromě zábavy navíc lidé přispívají k obnově válkou poškozených měst.

„Chybí nám (párty) a chceme, aby se náš život zase vrátil do normálu. Teď je naším normálem dobrovolnictví,“ řekla AP Burjanová.

Spojuje je optimismus

Podle DJe Oleksandra Bučinského spojuje dobrovolníky pocit optimismu a odpovědnosti. „Jsou to všechno mladí lidé, kteří zatím mají vášeň pro život, zároveň ale cítí bolest a kvůli válce jsou velmi smutní a naštvaní,“ řekl DJ. Lidé nyní podle něj cítí potřebu být součástí tohoto historického okamžiku. „Pomáhají lidem a dělají z Ukrajiny lepší místo, a to s úsměvem na tváři,“ dodal.

Poškozené kulturní centrum leží na okraji Jahidne. AP poukazuje na to, že během okupace severní části Černihivské oblasti bylo ve sklepech uvězněno několik týdnů více než 300 lidí. Jednou z nich byla i osmašedesátiletá Nina. Ta byla vděčná při pohledu na mladé lidi, kteří společně pomáhají obci zotavit se.

„Opravili nám okna, dveře i vchody. S našimi platy či důchody bychom to sami nezvládli,“ chválí dobrovolníky Nina. Ruští vojáci se z Jahidne stáhli v dubnu.

Úklid kulturního domu byl v pořadí osmým projektem skupiny. Ta v obci pomohla s opravou již 15 poškozených domů. Podle Burjanové se dále plánují přesunou do nedaleké Lukašivky, kde chtějí postavit 12 domů pro ty, kteří o své domovy přišli.