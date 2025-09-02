Janukovyč po letech promluvil. Putin má naprostou pravdu, míní. Zkritizoval EU

Autor: ,
  9:56aktualizováno  9:56
Někdejší proruský ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, který žije od roku 2014 v ruském exilu, kritizoval úsilí Kyjeva o vstup do NATO. Ve vzácném vystoupení, prvním po třech letech, označil EU za arogantní a podpořil ruského prezidenta Vladimira Putina.
Viktor Janukovyč (6. února 2019)

Viktor Janukovyč (6. února 2019) | foto: ČTK

Epicentrum nepokojů, kyjevské náměstí Nezávislosti (19. února 2014)
Viktor Janukovyč na tiskové konferenci v ruském Rostově na Donu (28. února 2014)
Ruský prezident Vladimir Putin na summitu v Číně. (1. září 2025)
Na kyjevském náměstí Nezávislosti stále stojí stany opozičních demonstrantů....
16 fotografií

Záznam s Janukovyčovým vystoupením byl zveřejněn v době, kdy Ukrajina u svých západních spojenců hledá bezpečnostní záruky pro období po ukončení ruské války proti Ukrajině, která trvá od února 2022. Od té doby nyní Janukovyč promluvil před kamerou poprvé, uvedla agentura AFP.

V nahrávce Janukovyč komentoval Putinova slova, že možný vstup Ukrajiny do NATO byl jedním z hlavních důvodů rusko-ukrajinské války. „Ano, Vladimir Vladimirovič má naprostou pravu,“ řekl.

Nyní 75letý muž, který stál v čele Ukrajiny v letech 2010 až 2014, prohlásil, že byl vždy proti členství své země v NATO. „Vždycky jsem jasně chápal, že by to pro Ukrajinu byla katastrofa. Je to cesta nikam. Je to přímá cesta do občanské války,“ prohlásil.

Ve videu exprezident rovněž tvrdí, že si vytyčil za cíl vstup Ukrajiny do EU. Jeho nuceným odchodem od moci a útěkem do Ruska přitom vyvrcholily události známé pod označením Euromajdan. Od listopadu 2013 do února 2014 Ukrajinci masově demonstrovali proti jeho rozhodnutí nepodepsat asociační dohodu mezi Ukrajinou a Evropskou unií. Snahy potlačit protestní hnutí si vyžádaly životy zhruba stovky lidí.

„Řídil jsem a poháněl vpřed tento proces přistoupení Ukrajiny k EU,“ tvrdí Janukovyč. Zároveň obvinil evropské představitele z toho, že během těchto jednání projevovali aroganci a nepochopili „složitost ekonomické situace na Ukrajině“. S ukrajinskými představiteli tehdy často jednal i tehdejší eurokomisař pro rozšíření z České republiky Štefan Füle.

Janukovyč tvrdil, že se stal obětí státního převratu. Brzy po těchto událostech Rusko v roce 2014 anektovalo ukrajinský Krym a podpořilo ozbrojené povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny.

Od svého odchodu se Janukovyč vyjadřoval k aktuálnímu dění jen zřídka. Nynější ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho v únoru 2023 zbavil ukrajinského občanství.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.