Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Napětí mezi Kyjevem a Soulem trvá. Korea nepřijala omluvu týkající se zajatců z KLDR

Autor: ,
  19:45aktualizováno  19:45
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Jihokorejský ministr zahraničí Čo Hjon (5. září 2026)

Jihokorejský ministr zahraničí Čo Hjon (5. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Zajatý severokorejský voják si přeje zůstat na Ukrajině. (11. ledna 2025)
Na Ukrajině chci žít, říká severokorejský voják při výslechu.
Zraněný severokorejský voják (11. ledna 2025)
Ukrajina zajala dva severokorejské vojáky. (11. ledna 2025)
27 fotografií
Diplomatický spor mezi Jižní Koreou a Ukrajinou pokračuje. Soul obdržel od Kyjeva omluvu za zveřejnění informací o převozu dvou severokorejských válečných zajatců do Jižní Koreje, ale tato omluva očekávání Jižní Koreje nenaplnila. Uvedl to ministr zahraničí Čo Hjon.

Mezi Soulem a Kyjevem v současné době panuje napětí v souvislosti s dvojicí vojáků KLDR, kteří bojovali na straně Ruska proti Ukrajině v ruské Kurské oblasti a ukrajinská armáda je loni zajala. O jejich předání Jižní Koreji nedávno informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu na zasedání Valného shromáždění OSN.

Soul poté obvinil Kyjev z vyzrazení informace, která podle něj měla zůstat utajená. Podle Kyjeva dohoda o utajení neexistovala. Jižní Korea následně uvedla, že žádá po Ukrajině omluvu.

Jihokorejský ministr zahraničí v parlamentu řekl, že je v kontaktu se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou, který mu řekl, že situace je obtížná. „Zprávy, které jsem (od Sybihy) obdržel, obsahovaly omluvu. Existuje však rozdíl oproti úrovni (omluvy), kterou očekáváme, takže hodláme přijmout důrazná opatření,“ řekl Čo. Vláda podle něj zvažuje různé možnosti včetně povolání jihokorejského velvyslance na Ukrajině zpět do Soulu.

Dohoda o utajení měla podle šéfa jihokorejské diplomacie chránit dvojici severokorejských vojáků a jejich rodin, které zůstávají v autoritářské KLDR. Podle Soulu Ukrajina sama žádala Jižní Koreu o utajení celé záležitosti. Argumentovala tím, že zveřejnění by mohlo v Ukrajině vyvolat kritiku, že se Kyjev vzdal příležitosti vyměnit vojáky za ukrajinské zajatce. Kyjev nynější vyjádření jihokorejského ministra zahraničí nekomentoval.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.