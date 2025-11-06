Nečekané drama. Jolie neohlášeně přijela na Ukrajinu, jejího řidiče zadrželi náboráři

Ukrajinští činitelé zjistili při kontrole dokladů účastníků kolony vozů, v níž byla herečka, že její ukrajinský řidič nemá platný zdravotní dokument, který by jej vylučoval z mobilizace. Náboráři ho zadrželi, aby s ním věc vyřešili. Uvedlo to Mykolajivské oblastní náborové středisko.
Portál Politico napsal, že středisko přikázalo muži, aby podstoupil vojenské přeškolení. Není jisté, zda tak musel učinit hned či může později. Ukrajinské úřady uvádí, že věc se stále řeší.
Na ukrajinských sociálních sítích jsou záběry Jolie před náborovou kanceláří. Mykolajivské středisko odmítlo spekulace, že se pokoušela přesvědčit úředníky, aby muže propustili.
Jolie, která je ambasadorkou dětského fondu UNICEF, podle Politica neinformovala ukrajinskou vládu o svém záměru navštívit zemi sužovanou válkou s Ruskem. Navštívila hlavní město Chersonské oblasti, na které Rusové opakovaně útočí drony a dělostřelectvem ze svých pozic z levého břehu Dněpru.
Fotky ukazují, že se herečka v podzemním krytu setkala s dětmi. Měla na sobě neprůstřelnou vestu a nášivku od britské neziskové organizace Legacy of War Foundation, která se zaměřuje na pomoc civilistům během války.
Nejde o její první cestu na Ukrajinu od vypuknutí války. V roce 2022 se vydala do zdravotnického zařízení v Lvově.