Byli to naši, tolik to zničit nechtěli. Kyjev tvrdí, že má hovor Rusů o Kachovce

„Udělali to naši. Ne jejich,“ říká jeden z mužů na zveřejněném videu. „Tam to (udělala) naše diverzní skupina. Chtěli tam jakoby tou přehradou vyděsit. Ale nešlo to podle plánu – (bylo to) větší, než plánovali,“ dodává.

Kdo přesně jsou muži, kteří spolu na záznamu hovoří, ale SBU neuvedla a popsala je jenom jako „vetřelce“ a „okupanty“.

Jeden z mužů na záznamu také popisuje snižování závažnosti situace v ruských médiích.

„Včera bylo v telce takový video – stojí tam voják se zahaleným obličejem, v celý uniformě. A mluví o tom, že tam žádné záplavy nejsou, že lidi tam žijou normálně. A za ním je okno a tam je vidět, že tam je sakra úplný moře,“ zní z nahrávky.

Ze zničení rozsáhlého vodního díla se vzájemně obvinily Kyjev i Moskva. Přehrada ale byla po měsíce pod kontrolou ruských sil, které ji podle Kyjeva zaminovaly.

Norští seismologové zachytili výbuch

Norští seismologové v době, kdy byla přehrada zničena, zaznamenali v dané oblasti výbuch, uvedl portál BBC News ve svém ruskojazyčném vydání. Výbuch v oblasti přehrady zaznamenali odborníci z norského centra NORSAR, které se zabývá seismologickou aktivitou, v úterý ve 2:54 ráno místního času. Tento čas i uvedené souřadnice odpovídají zprávám v médiích o zničení přehrady.

Agentura AP ve čtvrtek zveřejnila záběry pořízené den po protržení přehrady s tím, že nepodporují ruskou verzi o příčinách zničení vodního díla. Přestože většina areálu přehrady je zatopená, zbytky budov, které v něm jsou vidět, nenesou žádné známky typické pro ostřelování jako ožehnutou fasádu nebo zjizvení od střepin, podotkla AP.

Ruská média o katastrofě neinformují

V ruských prokremelských médiích není situace po protržení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny hlavním tématem, všiml si zpravodajský portál Meduza. Záplavy po zničení přehrady přitom z větší části postihly území okupované ruskými silami, o kterém Moskva hovoří jako o součásti Ruska. Okupační správa kromě toho nezvládala evakuaci obyvatel, a vojáci podle informací Meduzy v některých případech dokonce bránili v odjezdu z postižené oblasti lidem bez ruských pasů.

Jasné instrukce, jak informovat o situaci po zničení přehrady, provládní média od prezidentské administrativy tentokrát nedostala, i když obvykle jsou po podobných událostech rozesílány takzvané metodické příručky. Prokremelská média nemají podle nejmenovaných zdrojů portálu informace ani o tom, jak hovořit o příčinách protržení přehrady. Drží se tedy údajně strategie, že „není potřeba do toho šlapat, ale ani zamlčovat“. Ze zničení přehrady se vzájemně obvinily Kyjev i Moskva, přehrada byla ale řadu měsíců pod kontrolou ruských sil, které ji podle Kyjeva zaminovaly.

Ve zpravodajství ruských televizí není Chersonská oblast v posledních dnech vždy hlavním tématem. Například ve čtvrteční relaci na ruském Prvním kanále moderátorka nejprve hovořila o údajném úspěšném odražení ukrajinského útoku ruskými silami. K situaci v Chersonské oblasti pak uvedla, že při evakuacích zemřeli dva civilisté při ukrajinském ostřelování města Hola Prystaň, která je pod kontrolou ruských sil. Následně hovořila o povodních, které vznikly „po ukrajinském ostřelování“ přehrady.

V jiných zprávách na Prvním kanále pak byla situace v Chersonské oblasti podle Meduzy až čtvrtým tématem, a to za zprávou o mezinárodním fóru ministrů školství, zprávě o západních zbraních, které Rusko údajně na frontě úspěšně likviduje, a za příběhem o zadržení „kyjevského agenta“ v Doněcku.

Všechny státní televizní kanály a také internetové zpravodajské portály pak kladou důraz na to, že ruská správa údajně úspěšně evakuuje obyvatele ze zasažených oblastí, povšimla si Meduza, podle níž ale tento narativ neodpovídá skutečnosti. „Ruští činitelé ve skutečnosti evakuaci zcela zpackali,“ hodnotí web.

Zatímco ukrajinské úřady začaly bezprostředně po protržení přehrady organizovat evakuaci na zaplavených územích, které mají pod kontrolou, představitelé proruské správy zprvu odmítali, že by byla zapotřebí. O protržení přehrady přišly zprávy v noci na úterý, ale šéf ruské okupační správy Chersonské oblasti Vladimir Saldo ještě dopoledne tvrdil, že rozsáhlá evakuace není potřeba. Podle zdrojů Meduzy dokonce ruské úřady bránily lidem, aby z oblasti odjeli vlastními silami, když vojáci nedovolovali lidem bez ruského občanství opustit zatopené vesnice.

Teprve později během dne okupační správa začala hovořit o plánech zorganizovat přesuny lidí z postižených oblastí do bezpečí. Během čtvrtka a pátku se pak v médiích objevily zprávy o třech obětech v okupovaných Oleškách a pěti v Nové Kachovce, která je taktéž pod ruskou okupační správou. V Oleškách těmito oběťmi podle místního starosty loajálního ke Kyjevu Jevhena Ryščuka mohli být lidé upoutaní na lůžko, kteří se nedokázali přepravit do bezpečí vlastními silami.

Ukrajinská média si také povšimla televizního vystoupení penzionovaného ruského generála a vyučujícího na moskevské Vysoké škole ekonomické Jevgenije Bužinského, který v navrhl v odplatě za údajné ukrajinské zničení Kachovské přehrady zničit také přehradu nad Kyjevem a zatopit tedy ukrajinské hlavní město.