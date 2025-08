„Vladimir Afanasjevič byl velmi laskavý, a děti také. Jakkoli to zní děsivě, ale zdá se, že si sám vyrobil svou smrt,“ naříkají sousedé s hořkostí. „Je strašné si to představit, ale tak to dopadlo.“

Trapeznikov byl nadšený letecký konstruktér. Vlastnoručně vytvářel letadla a věnoval tomu celý svůj život. Jeho poslední zkouška se odehrála 15 kilometrů od Omutninsk. Důchodce odvezl svůj vlastní vrtulník na pole, usedl do něj a nastartoval.

O několik sekund později zazněl výbuch a tlaková vlna vymrštila Trapeznikova z kabiny, zatímco stroj se rozletěl na malé kousky. Jedna z lopatek prorazila důchodci hlavu. Navzdory utrpěným zraněním muž přežil. Byl převezen do nemocnice s těžkými zraněními, ale brzy zemřel.

Své smrti strůjcem

„Teď létám jen občas, hlavně nad lesem nebo polem,“ vyprávěl za svého života starý Trapeznikov novinářům.

Ruský konstruktér stavěl letadla již od 80. let a v poslední době se pustil do výroby vrtulníků. Jeho stroje „Rocinant“, „Amfibia“ a „Viatič“ byly známé daleko za hranicemi jeho rodné vesnice Zalazna. V roce 1985 o něm psaly časopis „Technika – mládeži“ a filmový magazín „Panorama“. Po těchto publikacích mu začaly chodit dopisy z celého Sovětského svazu s žádostmi o sdílení výkresů.

Sousedé jej považovali za místní celebritu. Jeho domov připomínal muzeum: kromě vlastnoručních letadel tam bylo mnoho obrazů, které sám maloval, všechny na témata letu. Touhu letět zažil poprvé jako dítě. Vzpomínal, že v šesti letech stál na parapetu rodinného domu na vysokém břehu řeky Vjatky a pocítil v sobě touhu vzlétnout.

Blízcí i sousedé rodiny uvedli, že manželka Ludmila Viktorovna oceňovala, že její manžel byl „nenapravitelný romantik“. I ve svých osmaosmdesáti letech byl činorodý. Rád lyžoval a chodil do lesa. S manželkou tvořili pevný svazek a děti zdědily po rodičích jenom to nejlepší.

“To on ji neustále tahal z domu, a ne ona jeho, jak to bývá obvykle,“ vyjádřili se sousedé vřele.