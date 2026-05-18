Jermak se vyplatil z vazby, sehnal desítky milionů na kauci

Autor: ,
  9:42aktualizováno  9:42
Bývalému šéfovi prezidentské kanceláře Andriji Jermakovi, který je obviněn z praní špinavých peněz, se podařilo shromáždit 140 milionů hřiven (66 milionů korun) na kauci, aby mohl vyjít z vyšetřovací vazby. Bude ale muset odevzdat cestovní doklady a nosit elektronický náramek monitorující jeho pohyb. Soud vzal minulý týden Jermaka do vyšetřovací vazby.
Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak přichází k soudu v...

Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak přichází k soudu v Kyjevě kvůli jednání o korupční kauze. (12. května 2026) | foto: Alina SmutkoReuters

Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak přichází k soudu v...
Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak je u soudu v Kyjevě...
Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak přichází k soudu v...
Prezident a jeho šedá eminence. Volodymyr Zelenskyj a Andrij Jermak během...
24 fotografií

„K dnešnímu ránu byla kauce složena v plné výši,“ uvedl soud podle agentury Interfax-Ukrajina. Neupřesnil ale, zda Jermak už vyšel z vazební věznice na svobodu.

Na kauci přišlo asi 200 plateb, ale převody od některých lidí byly jen po jedné kopijce (setina jedné hřivny), poznamenal portál Ukrajinska pravda s odvoláním na nejmenované zdroje.

Celková suma, kterou se podařilo shromáždit, přesáhla 154 milionů hřiven. Jermakův obhájce Ihor Fomin řekl, že jede svého klienta převzít.

Jermak po propuštění z vazby na svobodu bude muset uposlechnout předvolání vyšetřovatelů k výslechu a oznámit případnou změnu adresy, na které se zdržuje. Bude mít zakázáno opouštět Kyjev bez souhlasu detektivů, prokurátora a soudu a být v kontaktu s dalšími podezřelými a svědky, uvedl server RBK-Ukrajina.

Jermak je podezřelý z legalizace stovek milionů hřiven, jež mohly pocházet mimo jiné z korupce kolem státní firmy Enerhoatom. Prostřednictvím výstavby luxusních rezidencí u Kyjeva se Jermak podle vyšetřovatelů podílel na legalizaci 460 milionů hřiven (217 milionů korun). Jermak vinu odmítá.

Jermak, kterému v případě odsouzení hrozí až 12 let vězení, byl svého času pokládán za nejbližšího Zelenského spolupracovníka a jednoho z nejmocnějších mužů ve státě. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) minulý týden uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.

NABU a speciální protikorupční prokuratura (SAP) loni v listopadu podnikly u Jermaka domovní prohlídky, Zelenskyj ho následně odvolal. Kvůli vyšetřování korupčního skandálu v ukrajinské energetice skončili ve funkci také dva ministři. Jedním z obviněných je někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí.

Podle vyšetřovatelů podezřelí požadovali od dodavatelů Enerhoatomu provize ve výši deset až 15 procent z ceny kontraktu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.