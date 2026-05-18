„K dnešnímu ránu byla kauce složena v plné výši,“ uvedl soud podle agentury Interfax-Ukrajina. Neupřesnil ale, zda Jermak už vyšel z vazební věznice na svobodu.
Na kauci přišlo asi 200 plateb, ale převody od některých lidí byly jen po jedné kopijce (setina jedné hřivny), poznamenal portál Ukrajinska pravda s odvoláním na nejmenované zdroje.
Celková suma, kterou se podařilo shromáždit, přesáhla 154 milionů hřiven. Jermakův obhájce Ihor Fomin řekl, že jede svého klienta převzít.
Jermak po propuštění z vazby na svobodu bude muset uposlechnout předvolání vyšetřovatelů k výslechu a oznámit případnou změnu adresy, na které se zdržuje. Bude mít zakázáno opouštět Kyjev bez souhlasu detektivů, prokurátora a soudu a být v kontaktu s dalšími podezřelými a svědky, uvedl server RBK-Ukrajina.
Jermak je podezřelý z legalizace stovek milionů hřiven, jež mohly pocházet mimo jiné z korupce kolem státní firmy Enerhoatom. Prostřednictvím výstavby luxusních rezidencí u Kyjeva se Jermak podle vyšetřovatelů podílel na legalizaci 460 milionů hřiven (217 milionů korun). Jermak vinu odmítá.
Jermak, kterému v případě odsouzení hrozí až 12 let vězení, byl svého času pokládán za nejbližšího Zelenského spolupracovníka a jednoho z nejmocnějších mužů ve státě. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) minulý týden uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
NABU a speciální protikorupční prokuratura (SAP) loni v listopadu podnikly u Jermaka domovní prohlídky, Zelenskyj ho následně odvolal. Kvůli vyšetřování korupčního skandálu v ukrajinské energetice skončili ve funkci také dva ministři. Jedním z obviněných je někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí.
Podle vyšetřovatelů podezřelí požadovali od dodavatelů Enerhoatomu provize ve výši deset až 15 procent z ceny kontraktu.