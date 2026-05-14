Jermak, který byl svého času pokládán za nejbližšího Zelenského spolupracovníka a jednoho z nejmocnějších mužů ve státě, byl loni donucen odstoupit po vypuknutí korupčního skandálu. Úřady mu v pondělí sdělily podezření, že se podílel na legalizaci 460 milionů hřiven (217 milionů korun) prostřednictvím výstavby luxusních rezidencí u Kyjeva.
Podle vyšetřovatelů mohly prostředky na stavbu pocházet mimo jiné z korupčních schémat ve státní společnosti Enerhoatom.
Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování. „Prezident Ukrajiny nefiguroval a nefiguruje v rámci tohoto předběžného vyšetřování,“ řekl podle deníku Ukrajinska pravda šéf této agentury Semen Kryvonos.
Jedním z obviněných v kauze je také někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí. Podle vyšetřovatelů podezřelí požadovali od dodavatelů Enerhoatomu provize ve výši deset až 15 procent z ceny kontraktu.