Ukrajinští poslanci brali úplatky. Brání nám ve vyšetřování, stěžuje si úřad

  14:56aktualizováno  14:56
Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v sobotu sdělil, že společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) odhalil organizovanou zločineckou skupinu. Jejími členy jsou někteří současní ukrajinští poslanci. Ti podle úřadu systematicky přijímali úplatky výměnou za své hlasy v parlamentu. NABU zároveň uvedl, že státní bezpečnostní složky vyšetřovatelům brání ve vstupu do kanceláří parlamentních výborů.
Ukrajinští zákonodárci na zasedání ukrajinského parlamentu v Kyjevě (23. února...

Ukrajinští zákonodárci na zasedání ukrajinského parlamentu v Kyjevě (23. února 2022) | foto: Reuters

Volodymyr Zelenskyj pronesl projev před ukrajinskými poslanci. (19. listopadu...
Příslušníci Národního protikorupčního úřadu (NABU) procházejí kontrolním...
Ukrajinci protestují za nezávislost protikorupčních institucí. (30. července...
Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak v...
„Zaměstnanci úřadu státní bezpečnosti vzdorují představitelům NABU během vyšetřování ve výborech parlamentu Ukrajiny. Detektivům je bráněno ve vstupu z Evropského náměstí v Kyjevě. Je nutno poznamenat, že bránění vyšetřovacím akcím je přímým porušením zákona,“ stojí v jednom ze série příspěvků NABU.

Skandál se odehrává v době, kdy je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na cestě do Spojených států. V neděli tam bude jednat se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem o plánu, který by mohl vést k přerušení bojů na Ukrajině.

Ukrajina se opakovaně potýká s korupčními skandály. Na podzim letošního roku ukrajinské protikorupční úřady oznámily, že začaly vyšetřovat možné rozsáhlé úplatkářské schéma v energetickém sektoru, v němž měl hlavní roli státní provozovatel jaderné energie Enerhoatom. V souvislosti s tím byl z funkce odvolán například šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak.

Letos v létě se na Ukrajině konaly masové protesty poté, co parlament schválil zákon oslabující nezávislost protikorupčních institucí. Tisíce lidí v Kyjevě i dalších městech požadovaly zachování autonomie dvou klíčových úřadů, pod tlakem veřejnosti i mezinárodních partnerů vláda nakonec zákon stáhla.

