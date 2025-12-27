Ukrajinští poslanci brali úplatky. Brání nám ve vyšetřování, stěžuje si úřad

„Zaměstnanci úřadu státní bezpečnosti vzdorují představitelům NABU během vyšetřování ve výborech parlamentu Ukrajiny. Detektivům je bráněno ve vstupu z Evropského náměstí v Kyjevě. Je nutno poznamenat, že bránění vyšetřovacím akcím je přímým porušením zákona,“ stojí v jednom ze série příspěvků NABU.
Skandál se odehrává v době, kdy je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na cestě do Spojených států. V neděli tam bude jednat se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem o plánu, který by mohl vést k přerušení bojů na Ukrajině.
Ukrajina se opakovaně potýká s korupčními skandály. Na podzim letošního roku ukrajinské protikorupční úřady oznámily, že začaly vyšetřovat možné rozsáhlé úplatkářské schéma v energetickém sektoru, v němž měl hlavní roli státní provozovatel jaderné energie Enerhoatom. V souvislosti s tím byl z funkce odvolán například šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak.
Letos v létě se na Ukrajině konaly masové protesty poté, co parlament schválil zákon oslabující nezávislost protikorupčních institucí. Tisíce lidí v Kyjevě i dalších městech požadovaly zachování autonomie dvou klíčových úřadů, pod tlakem veřejnosti i mezinárodních partnerů vláda nakonec zákon stáhla.