Ukrajinskému ministrovi spravedlnosti pozastavili funkci. Figuruje v korupční aféře

  9:32aktualizováno  9:32
Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkce ministru spravedlnosti Hermanu Haluščenkovi. Týká se ho nové vyšetřování korupce. Haluščenko v minulosti působil také jako ministr energetiky a jeho hlas zachycuje nahrávka rozhovoru s některými podezřelými v případu, který vyšetřuje Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU).
Ukrajinský ministr spravedlnosti, tehdy ještě ve funkci ministra energetiky, Herman Haluščenko (24. dubna 2025)

Úřad ukrajinského premiéra, který ve středu o pozastavení Haluščenkovy aktuální funkce informoval, neuvedl, zda toto rozhodnutí souvisí s prošetřovaným případem.

NABU v úterý oznámil, že ukrajinské úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Případ týkající se vysoce postavených činitelů v energetice podle agentury Reuters pobouřil obyvatele země, kteří kvůli ruským útokům musejí snášet každodenní odstávky dodávek elektřiny.

Ukrajinské ministerstvo spravedlnosti v úterý sdělilo, že šéfa resortu Haluščenka se vyšetřování týká. Haluščenkův hlas byl zachycen na nahrávce rozhovoru s některými z podezřelých, kterou zveřejnil NABU, uvedl Reuters s odvoláním na svůj zdroj. Haluščenko byl ministrem energetiky od dubna 2021 do letošního července. Svůj vliv na toto odvětví si údajně zachoval prostřednictvím své nástupkyně ve funkci Svitlany Hrynčukové, napsala Ukrajinska pravda.

