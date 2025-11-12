Ukrajinskému ministrovi spravedlnosti pozastavili funkci. Figuruje v korupční aféře

Úřad ukrajinského premiéra, který ve středu o pozastavení Haluščenkovy aktuální funkce informoval, neuvedl, zda toto rozhodnutí souvisí s prošetřovaným případem.
NABU v úterý oznámil, že ukrajinské úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Případ týkající se vysoce postavených činitelů v energetice podle agentury Reuters pobouřil obyvatele země, kteří kvůli ruským útokům musejí snášet každodenní odstávky dodávek elektřiny.
Ukrajinské ministerstvo spravedlnosti v úterý sdělilo, že šéfa resortu Haluščenka se vyšetřování týká. Haluščenkův hlas byl zachycen na nahrávce rozhovoru s některými z podezřelých, kterou zveřejnil NABU, uvedl Reuters s odvoláním na svůj zdroj. Haluščenko byl ministrem energetiky od dubna 2021 do letošního července. Svůj vliv na toto odvětví si údajně zachoval prostřednictvím své nástupkyně ve funkci Svitlany Hrynčukové, napsala Ukrajinska pravda.