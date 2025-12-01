Pokrovsk padl do rukou Ruska, tvrdí Kreml. Ukrajina zatím mlží

Moskva v posledních dnech opakovaně hlásí postup svých sil ve strategicky významném Pokrovsku. Ukrajinská strana ale tvrdí, že obrana města stále drží.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí podle ruské státní agentury TASS uvedl, že náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov při nedělní návštěvě informoval Putina o „osvobození měst Krasnoarmějsk v Doněcké oblasti a Vovčansk v Charkovské oblasti, jakož i o výsledcích dalších ofenzivních operací vojsk v dalších sektorech“.
Ruským názvem Krasnoarmějsk označují prokremelská média ukrajinský Pokrovsk, osvobozováním pak vojenské obsazování území sousedního státu.
Kyjev v posledních týdnech připouští, že situace u Pokrovsku je kritická, odmítá však, že by město zcela padlo do ruských rukou. Ukrajinská strana nepotvrdila ani ztrátu Vovčansku, který leží severovýchodně od Charkova asi pět kilometrů od hranic s Ruskem.
Strategicky důležitý Pokrovsk se ruská armáda snaží dobýt více než rok. Město bylo dříve důležitým centrem pro zásobování ukrajinských vojsk čelících ruské invazi na Donbasu.
Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů na severovýchod, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá: Slovjansku a Kramatorsku.
Ukrajina se brání ruské invazi už čtvrtým rokem, přičemž Moskva okupuje necelou pětinu jejího území, včetně Krymu anektovaného už v roce 2014. Ukrajinci v prvním roce války nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá svá území dobyli zpět.
Invazní jednotky ovšem v poslední době postupují na několika místech frontové linie, zejména v Doněcké, Dněpropetrovské a Záporožské oblasti.
Minulý měsíc Rusové zaznamenali na Ukrajině největší vojenský postup za uplynulý rok, když dobyli 701 kilometrů čtverečních území, napsala dnes agentura AFP s odvoláním na analýzu údajů amerického Institutu pro studium války (ISW). Po loňském listopadu jde o druhý nejvýraznější postup ruské armády od prvních měsíců války na jaře 2022.