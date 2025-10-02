Fronty před pumpami se v některých ruských regionech včetně Krymu táhnou už zhruba od srpna. Od léta útoky ukrajinských dronů na ruské rafinerie a další zařízení navíc ještě zesílily.
Na anektovaném poloostrově tak úřady koncem září omezily prodej benzinu na 30 litrů při jednom nákupu. Teď se toto množství ještě snížilo o deset litrů. Podle deníku Kommersant je už asi polovina čerpacích stanic na Krymu bez zásob. Situace je kritická také na Dálném východě a ve Volžském federálním okruhu.
„Opatření přijatá vládou (Krymské) republiky ve spolupráci s federálními orgány dosud plně nevyřešila situaci s požadovaným množstvím motorového paliva na krymských čerpacích stanicích. Bylo rozhodnuto omezit prodej paliva na maximálně 20 litrů na nákup,“ napsal Aksjonov na sociální síti Telegram. Veřejná doprava, sociální zařízení, inženýrské sítě a záchranné složky podle něj zůstávají zásobovány v plném rozsahu.
Někde je benzin na příděl, „v jiných regionech zbývá už jen nafta“, komentuje situaci portál The Moscow Times. Minulý týden prokremelský deník Izvestia informoval, že společnost Lukoil zakázala prodej benzinu v kanystrech na některých čerpacích stanicích v Moskvě a přestala přijímat palivové karty v Nižním Novgorodu, aby zabránila panickým nákupům. Ceny také prudce vzrostly. Velkoobchodní cena od ledna vyskočila o více než 50 procent a dosáhla rekordního maxima.
Nebezpečné ředění
Úřady se krom toho rozhodly bojovat s nedostatkem benzinu i metodami z devadesátých let – začne ho ředit. A to přísadou, která řidičům zničí motor, píše portál Agentstvo. Vicepremiér Alexander Novak totiž navrhl, aby se do benzinu přidával jedovatý monomethylanilin. Ten se využívá při výrobě polymerů, některých barev a pesticidů a zvedne oktanové číslo. To podle Kommersantu zvýší dodávky na domácí trh přibližně o 50 tisíc tun měsíčně.
Používání MMA při výrobě benzinu bylo zakázáno v roce 2016 v souvislosti s připojením Ruska k evropským ekologickým požadavkům na emise. Ministerstvo energetiky vysvětlovalo nutnost zákazu „negativním vlivem přísady na benzin, stav agregátů automobilu a ekologii“. Používání MMA také zvyšuje obsah oxidů dusíku ve výfukových plynech, připomíná Agentstvo s tím, že by se látka měla přidávat příštích šest měsíců.
Chybějící benzin chce ruská vláda také dovážet, a to z Číny, Jižní Koreje a Singapuru a zrušit s tímto cílem zavedená pětiprocentní cla. Dovoz na Dálný východ pak prý umožní přesměrovat až 150 tisíc tun paliva z rafinerií na Sibiři na západ Ruska. Naposledy Rusko dováželo benzin ze zahraničí ve větším množství v devadesátých letech.
Zvýšit by se přitom měl i objem dovozu z Běloruska, a to ze 45 tisíc tun v září na 300 tisíc tun. Podle Novaka však stále jde o „malý deficit“ benzinu, vláda nicméně také prodlužuje zákaz vývozu do konce roku. „Zemědělci se obávají, že jejich stroje přestanou fungovat. Řidiči kamionů šeptem hovoří o krachu. Obyčejní Rusové, už tak zdecimovaní inflací a brannou povinností, nyní čelí zhoršení každodenního dojíždění do práce,“ píše The Moscow Times.
Rusko se s letním nedostatkem a zdražováním benzinu kvůli zvýšené poptávce potýká pravidelně, ale letos se problémy zhoršily i v důsledku ukrajinských náletů na rafinerie a další objekty infrastruktury pohonných hmot. Těchto útoků bylo v srpnu přinejmenším sedmnáct, třikrát více než o rok dříve, poznamenala stanice BBC.
Kyjev tvrdí, že tyto útoky na podniky, které zásobují ruské ozbrojené síly, mají oslabit ruské válečné úsilí. Ukrajina se s pomocí Západu brání ruské agresi čtvrtým rokem.