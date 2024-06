Trosky střel zabíjely na Krymu slunící se Rusy. Kreml hrozí USA následky

Podle Ruskem dosazeného gubernátora Sevastopolu Michaila Razvožajeva zahynuli v tomto městě čtyři civilisté, včetně dvou dětí. Na 150 dalších osob utrpělo zranění. Mnoho obětí se podle místních úřadů slunilo na městské pláži v severní části Sevastopolu, když na zem padaly trosky střel. V Sevastopolu nyní platí výjimečný stav.

Ruské ministerstvo obrany k útoku uvedlo, že nad městem v důsledku zásahu protivzdušnou obranou vybuchla střela ATACMS, kterou Kyjevu dodaly Spojené státy. Ministerstvo rovněž uvedlo, že USA pomáhaly Ukrajině s prováděním útoku.

„Je zřejmé, že zapojení Spojených států do bojů, jejich přímé zapojení, které má za následek smrt ruských občanů, musí mít následky. Jaké následky – to ukáže čas,“ řekl Peskov.

Na dotaz, zda po ukrajinském útoku na Sevastopol může Rusko začít sestřelovat americké drony nad Černým mořem, Peskov uvedl, že tuto odpověď by mělo poskytnout ruské ministerstvo obrany.

Ruské ministerstvo zahraničí dnes podle TASS uvedlo, že si v souvislosti s útokem na Krym předvolalo americkou velvyslankyni v Moskvě Lynne Tracyovou. Zopakovalo rovněž tvrzení, že USA vedou hybridní válku proti Rusku a vyzbrojováním Kyjeva se fakticky staly účastníkem konfliktu.

Dále ministerstvo podle agentury Reuters uvedlo, že rakety ATACMS použité při nedělním útoku na Krym byly „naprogramovány specialisty Spojených států a naváděny na základě zpravodajských informací z amerických satelitů a nedalekého amerického průzkumného dronu“.

Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu není možné v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.

Poradce kanceláře ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak uvedl, že Krym je okupovaným územím Ukrajiny, kde se odehrává plnohodnotná válka, kterou Moskva sama rozpoutala.

„Na Krymu nejsou a nemohou být žádné ‚pláže‘, ‚turistické zóny‘ ani další smyšlené známky ‚mírového života‘,“ napsal na Telegramu. Dodal, že Rusko využívá poloostrov k útokům proti Ukrajině a schovává se při tom za civilisty. Ty označil za „civilní okupanty“.

Ruští turisté na Jaltě na Krymu (22. června 2024)

Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo Krym v roce 2014. V únoru roku 2022 podniklo na Ukrajinu rozsáhlou invazi, kterou sousední země z části odrazila a zastavila, část ukrajinského území ovšem Rusové – zejména na východě a jihu Ukrajiny –¨ obsadili a okupují ho. Západ včetně USA poskytuje Kyjevu zbraně, aby se ruské vojenské agresi mohl bránit.

Rusko zahájilo revizi jaderné doktríny

Peskov také oznámil, že Rusko zahájilo revizi své jaderné doktríny tak, aby byla v souladu s aktuální situací. „Putin řekl, že tato práce začala, aby se doktrína dostala do souladu s nynější situací,“ cituje agentura Reuters mluvčího Kremlu.

Podle dosavadní jaderné doktríny by ruská armáda jaderné zbraně použila v případě jaderného útoku nebo takového útoku konvenčními zbraněmi, který by představoval existenční ohrožení ruského státu. Od začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu někteří zastánci tvrdé linie v Rusku mluví o tom, že Moskva by kritéria nasazení jaderných zbraní měla uvolnit.

Například člen obranného výboru ruské Státní dumy Andrej Kartapolov v neděli agentuře RIA Novosti řekl, že změny by se mohly týkat času určeného pro rozhodnutí o použití jaderných zbraní. Dodal ale, že je ještě předčasné o těchto změnách mluvit a že vše záleží na politické a vojenské situaci.

Putin minulý týden prohlásil, že ruské úvahy o úpravě jaderné doktríny souvisejí s tím, že NATO se podle něj snaží měnit kritéria použití jaderných zbraní. Reagoval tak na vyjádření šéfa NATO Jense Stoltenberga, který s poukazem na rostoucí nebezpečí ze strany Ruska deníku The Daily Telegraph řekl, že členské státy aliance diskutují o možnosti rozmístění více jaderných zbraní a zvýšení stavu jejich pohotovosti.