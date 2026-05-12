Příměří skončilo, Rusko vyslalo drony na Kyjev. Jednoho člověka zabily

  6:57aktualizováno  7:18
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelí po skončení třídenního příměří ruským dronovým útokům. V důsledku nich už agentury informují o jednom úmrtí. Šéf městské vojenské správy Tymur Tkačenko o ruských bezpilotních strojích nad Kyjevem a také o dopadu trosek jednoho z dronů na střechu 20patrové obytné budovy informoval na síti Telegram.
Kyjev v noci čelil ruským dronovým a raketovým útokům, osm lidí bylo zraněno. (24. května 2025)

Agentura AFP uvedla, že v Kyjevě se rozezněly sirény poprvé od pátku minulého týdne. Ukrajina a Rusko souhlasily s klidem zbraní v období od 9. do 11. května, které oznámil americký prezident Donald Trump. Příměří v pondělí skončilo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli řekl, že Rusko se od začátku příměří sice zdrželo masivních leteckých a raketových úderů na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky v klíčových oblastech podél frontové linie. Rusko naopak obvinilo z porušování příměří Ukrajinu.

Ukrajina dávala v minulosti opakovaně najevo připravenost k dlouhodobějšímu příměří, Rusko takovou možnost odmítalo.

