Kyjevem otřásly výbuchy. Úřady varovaly před drony

„Výbuchy v hlavním městě. Protivzdušná obrana aktivována. Zůstaňte v úkrytech,“ vyzval na síti Telegram obyvatelé města starosta Vitalij Kličko. Podobně informoval na Telegramu o útoku i šéf kyjevská vojenské správy Tymur Tkačenko.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se má dnes vypravit na Floridu kvůli nedělní schůzce se svým americkým protějšek Donaldem Trumpem. Zelenskyj s ním chce projednal dosud nevyřešené otázky mírového plánu.
Ruské agresi Ukrajina čelí už téměř čtyři roky. Trump v loňské předvolební kampani sliboval, že válku po návratu do Bílého domu ukončí do 24 hodin. Přes opakované telefonáty s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a srpnové osobní setkání obou prezidentů na Aljašce se mu to ale dosud nepodařilo.
Za poslední měsíc se nicméně vystupňovalo diplomatické úsilí poté, co Spojené státy představily původní návrh mírového plánu, kritiky označovaný za nápadně proruský. Zelenskyj tento týden předložil přepracovanou verzi, která předpokládá mimo jiné zmrazení fronty na současných liniích a vytvoření demilitarizovaných zón.
Rusko v současnosti okupuje 19 procent ukrajinského území a daří se mu pomalu postupovat od východu a jihu do středu země. Každý týden oznámí dobytí několika nových ukrajinských vesnic. V pátek Moskva oznámila dobytí vesnice Kosivceve v jihovýchodní Záporožské oblasti. píše Reuters.