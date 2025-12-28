Ukrajinci mají po ruských útocích opět elektřinu, v nouzi se ocitl milion domácností

Ukrajinská elektrárenská společnost DTEK v neděli oznámila obnovení dodávek elektřiny v téměř 748 tisících domácnostech v Kyjevě a 347 tisících domácnostech v okolí. Kvůli sobotním ruským vzdušným útokům se s nouzovými odstávkami potýkalo přes milion odběratelů. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že se jeho vojska zmocnila šesti obcí na východě Ukrajiny.
Následky ruského útoku na Kyjev (27. prosince 2025)

DTEK uvedla, že spotřebitelé na pravém břehu Dněpru v Kyjevě se vrátili k plánovaným výpadkům elektřiny, ale že situace zůstává obtížnější na levém břehu, kde stále trvají nouzové odstávky. Rusko v posledních dnech zesílilo rozsáhlé útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ruské útoky, které v sobotu zasáhly také obytné budovy, zabily dva lidi a nejméně 32 dalších zranily.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v neděli podle agentury Reuters oznámila zahájení oprav elektrického vedení poblíž ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny poté, co vyjednala lokální příměří. Tým MAAE dohlíží na opravy, které budou trvat několik dní, v rámci snah předejít jaderné havárii v průběhu války na Ukrajině.

Kyjev vyjádření Moskvy o dobytí ukrajinských obcí zatím nekomentoval. Kreml oznámil, že se ruští vojáci zmocnili Myrnohradu, Artemivky, obce Vilne a Rodynske v Doněcké oblasti a Huljapole a Stepnohirsk v Záporožské oblasti. O Myrnohradu a Huljapoli informoval už v sobotu. Rusko pro Myrnohrad používá starý sovětský název Dimitrov.

Ukrajinské letectvo v neděli na Telegramu sdělilo, že Rusko na Ukrajinu v noci zaútočilo 48 drony, přibližně 30 z nich bylo podle něj typu Šáhed. Protivzdušná obrana uvedla, že 30 dronů zneškodnila a zbylých 18 dronů zasáhlo devět míst.

