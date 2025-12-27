Tma v Kyjevě. Po ruském útoku zůstává bez proudu přes milion domácností

Po útoku bylo bez elektřiny 700 tisíc odběratelů přímo v hlavním městě a 400 tisíc v okolním regionu. Týmy DTEK podle společnosti dále pracují na obnovení dodávek, přestože na místě stále znějí varovné sirény.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu ráno na síti X uvedl, že ruská armáda při útoku použila více než 500 dronů, včetně dronů typu Šáhed, a 40 raket, včetně hypersonických balistických střel Kinžal. Útok, který podle prezidenta mířil především na Kyjev a cílil na civilní a energetickou infrastrukturu, v té době ještě neskončil.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na Telegramu uvedl, že při útocích zahynul jeden muž a 32 lidí bylo zraněno. Stanice BBC s odvoláním na záchranné složky informovala o další oběti útoku, kterou je žena.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání.
Zelenskyj se má v neděli setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v jeho floridském sídle Mar-a-Lago a jednat s ním o novém dvacetibodovém návrhu amerického mírového plánu, který je podle ukrajinského prezidenta hotov z 90 procent.
Kreml: Naši vojáci obsadili další města
Ruští vojáci se zmocnili ukrajinských měst Myrnohrad v Doněcké a Huljajpole v Záporožské oblasti. Na svém webu to uvedl Kreml, podle kterého se v sobotu ruský prezident Vladimir Putin setkal s vedením Centrálního a Východního vojenského okruhu ruských ozbrojených sil. Obdržel také zprávu od náčelníka ruského generálního štábu Valerije Gerasimova, uvedl Kreml.
Kyjev oznámení zatím nekomentoval. Rusko v oznámení použilo pro Myrnohrad starý sovětský název Dimitrov.
Ukrajinský generální štáb v sobotu odpoledne informoval o pokusech ruských sil „vytlačit ukrajinské obránce z jejich pozic“ v řadě oblastí, včetně Myrnohradu. Oznámil, že kyjevské síly odrazily „nepřátelské pokusy o postup“ v okolí obcí Huljajpole a Bilohirja.
„Pokud kyjevské úřady nejsou ochotny ukončit tuto záležitost mírovou cestou, dosáhneme všech cílů, které jsme si v rámci speciální vojenské operace stanovili, vojenskými prostředky,“ uvedl v sobotu Putin.