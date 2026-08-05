Kyjev zažil největší útok za poslední dobu. Všechny ruské rakety prošly

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  10:57aktualizováno  10:57
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V Kyjevě stoupá kouř nad městem během ruského raketového útoku. (5. srpna 2026)

V Kyjevě stoupá kouř nad městem během ruského raketového útoku. (5. srpna 2026) | foto: Reuters

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Kyjev a okolí v noci čelily jednomu z nejmasivnějších ruských útoků za poslední týdny. Rusko udeřilo 28 balistickými a dalšími raketami a 115 drony. Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila většinu bezpilotních letounů, nesestřelila však žádnou z raket. Útok si vyžádal nejméně 17 mrtvých a 44 zraněných.
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Kyjev zažil největší útok za poslední dobu. Všechny ruské rakety prošly

V Kyjevě stoupá kouř nad městem během ruského raketového útoku. (5. srpna 2026)

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