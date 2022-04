Sirény se rozezněly po celé Ukrajině. Zelenskyj varoval před jaderným útokem

Asi hodinu po půlnoci byla slyšet varování před ostřelováním ve Dnipru, Záporoží, Doněcku, Oděse, Charkovu, Poltavě či Mykolajivu. O několik hodin později se pak sirény rozezněly rovněž u Rivně, Ivano-Frankivsku, Žytomyru či Lvově na západě země.

Ruská invazní vojska se z většiny oblastí na severu země, kde se nachází také ukrajinská metropole, před časem stáhla. Svoje vojenské akce v poslední době soustřeďuje zejména na východ Ukrajiny, kde zřejmě chystá novou ofenzivu.

Nyní nicméně začalo nanovo ostřelovat Kyjev a další města. Zástupce ruského ministerstva obrany přiznal, že v noci na pátek bombardovala armáda Kyjev námořními raketami dlouhého doletu Kalibr. Krok ospravedlňoval údajnými ukrajinskými sabotážními akcemi na ruské území.

Sami Ukrajinci se ale domnívají, že se jednalo o odvetu za potopení ruské vlajkové válečné lodi Moskva v Černém moři. Rusko se úzkostně vyhýbá potvrzení, že loď se potopila po zásahu ukrajinských raket. Tvrdí, že na ní vypukl požár. Zničení lodi je považována za velké vítězství Ukrajinců a značnou potupu Ruska.

Putin může zaútočit jadernými zbraněmi, varuje Zelenskyj

V rozhovoru pro stanici CNN Zelenskyj varoval, že ruský prezident Vladimir Putin by se mohl uchýlit k omezenému použití jaderných či chemických zbraní, protože nepřikládá žádnou hodnotu životům lidí na Ukrajině. „Nejen já, ale celý svět, všechny země by se toho měly obávat, protože se to může stát skutečností,“ řekl Zelenskyj moderátorovi CNN Jakeovi Tapperovi v angličtině. „Neměli bychom se bát, ale měli bychom být připraveni,“ dodal.

Američtí činitelé již v minulosti před podobným scénářem varovali, a to v případě, že by měl Putin pocit, že je zahnán do kouta. „Vzhledem k teoretickému zoufalství prezidenta Putina a ruského vedení, vzhledem k neúspěchům, kterým dosud vojensky čelili, nemůže nikdo z nás brát na lehkou váhu hrozbu, kterou představuje možnost uchýlení se k taktickým jaderným zbraním,“ řekl v pátek šéf CIA William Burns.

Zelenskyj v rozhovoru, jehož plné znění zveřejní CNN v neděli, rovněž prohlásil, že v konfliktu dosud zemřelo 2 500 až 3 000 ukrajinských vojáků. U mnohých z 10 tisíc zraněných příslušníků ukrajinské armády je podle něj těžké předpovědět, kolik přežije.

Moskva podle něj přišla o asi 20 tisíc vojáků, ačkoliv Rusko uvádí kolem 1 350 zemřelých. Údaje o zemřelých od obou stran konfliktu nezávisle ověřit. Západní země nicméně odhadují, že Rusko ztratilo nejméně několik tisíc příslušníků své armády.