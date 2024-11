Ukrajinská legie v Polsku se už formuje. Podepisují i první Ukrajinci z Česka

První zájemci o vstup do takzvané Ukrajinské legie podepsali smlouvu s ukrajinskou armádou. Legii, která bude nasazena do bojů proti ruským invazním silám na Ukrajině, mají tvořit Ukrajinci žijící v zahraničí. Poté, co noví členové podepíší kontrakt na ukrajinském generálním konzulátu ve východopolském Lublinu, vyrazí na cvičiště polské armády nedaleko tohoto města.