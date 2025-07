Stačí jen naříznout srdce a vložit magnet. Ukrajinští lékaři hledají střepiny v tělech

Ruské bezpilotní letouny používají šrapnelové granáty, které se roztříští a vojáky zasáhnou střepiny způsobující složitá zranění. S jejich vyjmutím nově pomáhají speciální magnetické přístroje, pomocí kterých mohou lékaři daleko přesněji a méně invazivně operovat.

„Nemusíte dělat velké řezy do srdce, stačí ho jen naříznout, vložit magnet a on střepinu vytáhne,“ popsal kardiochirurg Serhij Maksymenko operaci, při které zachránil vojáka, jemuž se střepina po útoku dostala do srdce. Maksymenko a jeho tým provedli díky tomuto zařízení už přes 70 úspěšných operací.

K výrobě speciálních přístrojů s magnety vedlo to, že armádní lékaři volali po řešení, jak co nejbezpečněji, nejrychleji a bez zbytečně invazivního zákroku z těla odstranit střepiny.

Magnety se k vytahování kovových předmětů z ran používaly po staletí, o jejich modernizaci se ale zasadil dobrovolník Oleh Bykov. Se svým týmem vytvořil několik různých modelů od mikroskopické hlavice pro přesnou práci po odolné nástroje pro operace kostí. Doktoři tak nemusí střepiny hledat manuálně, což je nebezpečnější a může způsobit větší krvácení.

Po celé Ukrajině nyní funguje na 3 tisíce těchto zařízení, používají je jak doktoři v nemocnicích, tak i zdravotníci na frontě. „Za pomocí našich přístrojů se uskuteční stovky operací denně. To jsou desítky tisíc zachráněných životů,“ popisuje Bykov.

Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví přístroji neudělilo oficiální osvědčení, které by umožnilo jeho použití. Podle ukrajinského práva mohou ale lékaři ve výjimečných případech používat i neschválená zařízení, pokud je to potřeba pro armádu nebo bezpečnostní složky.

Pokud zařízení získá potřebnou mezinárodní certifikaci, mohlo by podle expertů posloužit i lékařům v jiných konfliktech, například v Pásmu Gazy.

24. března 2025