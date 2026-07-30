Ukrajina přišla o letoun F-16, pilot se katapultoval. Příčinu havárie zjišťují

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  7:33aktualizováno  7:33
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Ukrajina obdržela první západní stíhací letouny F-16, uvedl prezident Volodymyr...

Ukrajina obdržela první západní stíhací letouny F-16, uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj. (4. srpna 2024) | foto: Reuters

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Ukrajinské vzdušné síly ve středu oznámily, že přišly o jeden ze stíhacích letounů F-16. Jeho pilot se katapultoval a je v bezpečí. Pilot na jednom z úseků fronty plnil bojové úkoly a ničil ruské vzdušné cíle. Podle předběžných informací na palubě letounu nastala mimořádná situace, popsaly vzdušné síly na telegramu. Pilota odvezli záchranáři k lékařskému ošetření.

Na místě, kde se letoun zřítil, pracují odborníci, aby zjistili příčinu havárie. Nikomu z civilního obyvatelstva se nic nestalo, na zemi nevznikly po dopadu stíhačky žádné škody.

Ukrajině letouny F-16 vyráběné ve Spojených státech poskytlo několik zemí NATO. Šlo o Nizozemsko nebo Dánsko, píše agentura Reuters.

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