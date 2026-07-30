Ukrajinské vzdušné síly ve středu oznámily, že přišly o jeden ze stíhacích letounů F-16. Jeho pilot se katapultoval a je v bezpečí. Pilot na jednom z úseků fronty plnil bojové úkoly a ničil ruské vzdušné cíle. Podle předběžných informací na palubě letounu nastala mimořádná situace, popsaly vzdušné síly na telegramu. Pilota odvezli záchranáři k lékařskému ošetření.
Na místě, kde se letoun zřítil, pracují odborníci, aby zjistili příčinu havárie. Nikomu z civilního obyvatelstva se nic nestalo, na zemi nevznikly po dopadu stíhačky žádné škody.
Ukrajině letouny F-16 vyráběné ve Spojených státech poskytlo několik zemí NATO. Šlo o Nizozemsko nebo Dánsko, píše agentura Reuters.