Ukrajina předala Litvě zajatého ruského vojáka. Jde o první případ

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Voják, kterého Litva popisuje jako ruského příslušníka námořní pěchoty, je podezřelý z práce v detenčním centru zřízeném na letišti v Rusy okupovaném jihoukrajinském Melitopolu v roce 2022. Jednou z obětí tam byl i litevský občan, řekla dnes novinářům ve Vilniusu litevská generální prokurátorka Nida Grunskienéová.
Podezřelý byl v roce 2023 zatčen na frontové linii na Ukrajině a tuto středu byl předán Litvě, kde byl obviněn z válečných zločinů proti civilnímu obyvatelstvu a válečným zajatcům, včetně jejich mučení a nezákonného věznění, uvedla Grunskienéová.
Generální prokurátorka dodala, že voják námořní pěchoty je spolu s dalšími ruskými vojáky podezřelý nejen z hlídání nelegálně zadržovaných civilistů a válečných zajatců, ale také z jejich bití a mučení.
Kyjev obvinil Rusko ze spáchání více než 180 000 válečných zločinů během invaze na Ukrajinu. Velkou většinu případů vyšetřuje Ukrajina sama a soudí je lokálně, ale některé významné případy vyšetřuje také Mezinárodní trestní soud v Haagu.