„Ano, přiznávám, že jsem ho (Parubije) zabil. A chtěl bych požádat, abych byl vyměněn (do Ruska) za ukrajinské válečné zajatce, abych mohl jít pátrat a najít tělo svého syna,“ řekl novinářům muž, kterého zahraniční média označují jako Mychajla Stelnikova. Seděl v proskleném boxu a odpovídal na otázky.
Rádio Svoboda v pondělí večer s odvoláním na zdroje v ukrajinských justičních kruzích informovalo, že podezřelý vypověděl, že pátral po svém synovi, pohřešovaném vojákovi ukrajinské armády. Podle těchto zdrojů se předloni Stelnikov dozvěděl, že jeho syn, který bojoval v okolí Bachmutu, se pohřešuje.
Prohledával ruské sociální sítě a tvrdí, že byl v kontaktu s blíže neurčenými Rusy, kteří mu řekli, že jeho syn zemřel. Stelnikov údajně o těchto Rusech vypověděl, že se snažili ospravedlnit ruskou invazi na Ukrajinu a že z ní vinili Kyjev.
Stelnikov v úterý před novináři popřel informace jedné ukrajinské televize, podle které ho ruské zpravodajské služby vydíraly a používaly přitom informace o tom, kde se nachází tělo jeho syna. Na otázku, proč zabil Parubije, odpověděl, že „byl blízko“.
Ve Lvově se v úterý koná pohřeb Parubije. Ten se podílel na oranžové revoluci v roce 2004 a byl významnou osobností událostí z přelomu let 2013 a 2014 označovaných jako Euromajdan. Po pádu promoskevského režimu v Kyjevě se stal šéfem vlivné Rady národní bezpečnosti a obrany, což je výkonný orgán pro otázky národní bezpečnosti a obrany. Bylo to v době, kdy Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a kdy proruští separatisté na východě Ukrajiny zahájili boje proti jednotkám Kyjeva.
V letech 2016 až 2019 byl předsedou ukrajinského parlamentu. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se připojil k teritoriální obraně. Podle ruských médií byl Parubij od roku 2023 na ruském seznamu hledaných osob.