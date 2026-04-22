Máme nejsilnější pozici za poslední rok, hlásí Ukrajina. Pomohly drony

„Naši situaci lze podle mě popsat následovně. Držíme pozice. Ve skutečnosti je pozice na bojišti nejsilnější nebo nejpevnější za poslední rok. Opravdu nejsilnější,“ řekl Sybiha. „Ruskou početní výhodu jsme minimalizovali díky dronům,“ uvedl.
Druhým důležitým prvkem, který Ukrajinu ve válce posílil, je protivzdušná obrana, která dokáže zlikvidovat až 90 procent vzdušných cílů, řekl šéf diplomacie. „To je naše nová geopolitická síla,“ uvedl Sybiha. O ukrajinské drony se zajímají mimo jiné Japonsko, evropské země či státy v oblasti Perského zálivu, které od konce února čelily íránským útokům v americko-izraelské válce proti Teheránu.
Dalším prvkem současného silného postavení Ukrajiny jsou podle Sybihy asymetrické akce proti nepříteli. „Asymetrie v myšlení, asymetrie v budování taktiky, v rozvoji technologií,“ řekl.
Úspěchy na bojišti jsou podle ministra zároveň podporou pro diplomacii. „Pro nás znamená situace na bojišti posílení naší vyjednávací pozice,“ řekl „Ukazujeme našim partnerům, že pokud se chceme posunout blíže k míru, ke spravedlivému míru, pak musíme v první řadě posílit naši vyjednávací pozici,“ dodal.
O zlepšení situace na bojišti před týdnem hovořil také hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj, když ohlásil, že Ukrajina v březnu osvobodila asi 50 kilometrů svého území.
Agentura AFP na začátku dubna s odvoláním na data amerického Institutu pro studium války (ISW) napsala, že ruské vojsko od konce roku 2025 zpomaluje postup a v březnu poprvé za 2,5 roku nezaznamenalo téměř žádné územní zisky. Invazní armáda se podle AFP v březnu zmocnila 23 kilometrů čtverečních a na některých místech kontrolu nad územím ztratila. Březnový postup Rusů označila za nejmenší od září 2023.
V únoru Rusko obsadilo 123 kilometrů čtverečních a v lednu 319 kilometrů čtverečních ukrajinského území.
Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Rusko v současné době okupuje asi 19 procent ukrajinského území.