V nedělních parlamentních volbách Magyarova opoziční strana Tisza jasně porazila vládní stranu Fidesz maďarského premiéra Orbána, který velkou část své předvolební kampaně založil na kritice Ukrajiny. Orbán, který udržoval přátelské vztahy s Ruskem a na úrovni Evropské unie blokoval řadu opatření na pomoc bránící se Ukrajině, tak končí v čele maďarské vlády.
„Ministerstvo zahraničních věcí ruší předchozí doporučení občanům, aby se zdrželi cest do Maďarska,“ uvedl Sybiha na Facebooku. „Volební kampaň, která byla bohužel plná manipulací namířených proti Ukrajině, je již za námi. Pominula tak i zvýšená rizika provokací, kvůli nimž byla tato omezení zavedena,“ dodal.
Doporučení občanům necestovat do Maďarska vydalo ministerstvo zahraničí v Kyjevě na začátku března v reakci na zadržení pracovníků státní ukrajinské banky Oščadbank, kteří převáželi hotovost a zlato z Rakouska na Ukrajinu. Podle tvrzení maďarských úřadů byli podezřelí z praní špinavých peněz. Zatímco Ukrajince úřady posléze propustily, zásilku si ponechaly.
Spory mezi Budapeští a Kyjevem se v posledních týdnech týkaly především přerušení přepravy ruské ropy ropovodem Družba do Maďarska a Slovensko. Podle Kyjeva se tak stalo v důsledku ruského útoku na infrastrukturu v ukrajinské části potrubí. Bratislava a Budapešť naopak Ukrajinu obviňovaly, že s obnovením dodávek suroviny otálí z politických důvodů.
Sybiha v pondělí také varoval před nerealistickými očekáváními ohledně zlepšení vztahů mezi Kyjevem a novou vládou v Budapešti. „Čeká nás pečlivá, pragmatická a klidná práce při hledání styčných bodů, obnově vzájemného respektu a naplňování společných pragmatických zájmů,“ napsal šéf ukrajinské diplomacie s tím, že Ukrajina hodlá pracovat na obnovení dobrých sousedských vztahů s Maďarskem v zájmu obou našich zemí i Evropy jako celku.