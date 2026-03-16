Ukrajina masivně zaútočila drony na Moskvu, na jihu Ruska zasáhla zásobník ropy

Autor: ,
  7:30aktualizováno  7:30
Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý vzdušný útok na Moskvu. Ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany zničila nad metropolí a jejím okolím 53 dronů. Na jihu Ruska hoří po útoku dronu zásobník ropy, informovaly místní úřady.

ilustrační snímek | foto: Reuters

Ministerstvo obrany v Moskvě uvedlo, že od 23:00 do 8:00 místního času protivzdušná obrana zničila nad Ruskem a anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym celkem 145 ukrajinských dronů. Ministerstvo nesdělilo, kolik bezpilotních prostředků Ukrajina vyslala ani zda některé z nich zasáhly cíle.

Letiště v Moskvě i řada dalších v centrálním a jižním Rusku musela kvůli vzdušnému útoku přerušit dočasně provoz.

V Labinsku v Krasnodarském kraji hoří po útoku dronu zásobník ropy, uvedl na Telegramu místní operativní štáb. Hasiči se pokoušejí dostat plameny pod kontrolu, nikdo nebyl zraněn.

Ukrajina se už přes čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky obou stran.

