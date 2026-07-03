Krize ve vztazích mezi Varšavou a Kyjevem vypukla poté, co polský prezident Karol Nawrocki 19. června odebral nejvyšší polské vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému.
Stalo se tak v reakci na pojmenování jednotky ukrajinských speciálních sil po Ukrajinské povstalecké armády (UPA). To vyvolalo v Polsku pobouření. Nacionalisté z UPA se totiž za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků.
Ukrajinci v současnosti vnímají příslušníky UPA především jako bojovníky za svobodu a nezávislost své vlasti.
Sybiha v úvodu svého příspěvku na síti X připomněl postoj Polska, které Ukrajinu podpořilo po ruské invazi v únoru 2022.
„Polsko je pro Ukrajinu klíčové stejně jako Ukrajina pro Polsko. Sdílíme společného nepřítele – Rusko – a společnou výzvu: ruskou agresi,“ napsal ministr. Ukrajina podle něj v současné době brání nejen svou vlastní bezpečnost, ale také bezpečnost Polska a celé Evropy.
„Máme dostatek moudrosti, poučení z naší společné historie a politické vůle, abychom ukončili jásot v Moskvě, která se raduje z jakéhokoli narůstajícího napětí mezi dvěma nejbližšími sousedy,“ uvedl Sybiha. „Je načase odložit emoce stranou,“ dodal.
Pokud jde o pojmenování jednotky, volba názvu podle Sybihy neměla žádný „protipolský záměr“. Ukrajina podle šéfa ukrajinské diplomacie zůstává otevřená rovnocennému a upřímnému dialogu.
Sybiha navrhl „balíček protikrizových opatření“, jako je zahájení konzultací mezi ukrajinským a polským ministerstvem zahraničí nebo uspořádání setkání historiků specializujících se na druhou světovou válku.
Polský premiér Donald Tusk v pátek v souvislosti s jednáním ministrů obou zemí uvedl, že Ukrajina si uvědomila, že je zapotřebí poctivý rozhovor – i o minulosti – a že je třeba neeskalovat napětí poškozující zájmy Polska i Ukrajiny.
Polsko-ukrajinské vztahy zatěžují některé historické události, zejména takzvaný volyňský masakr z let 1943 až 1944, kdy ukrajinští nacionalisté podle odhadů historiků povraždili 50 až 100 tisíc Poláků včetně žen a dětí.Oběťmi se na Volyni na západě Ukrajiny v menší míře stali i místní Rusové, Židé, Arméni a Češi.
Ukrajinští historici naopak připomínají masakry civilistů při odvetných akcích polské Zemské armády proti ukrajinským vesnicím, při kterých podle odhadů zahynulo až 20 tisíc Ukrajinců.