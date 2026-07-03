Ukrajinský ministr: Urovnejme napětí s Polskem, máme společného nepřítele

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  19:05aktualizováno  19:05
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Setkání ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybiha s polským protějškem...

Setkání ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybiha s polským protějškem Radoslawem Sikorským ve Varšavě. (3. července 2026) | foto: Andrii Sybiha

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha (6. února 2026)
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski vystupuje na tiskové konferenci...
Nový ministr zahraničí Ukrajiny Andrij Sybiha (5. září 2024)
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski (27. dubna 2026)
7 fotografií
Ukrajina navrhla kroky k normalizaci vztahů s Polskem. A to včetně konzultací o sporných historických otázkách. V pátek to napsal ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, když informoval o setkání s polským protějškem Radoslawem Sikorským ve Varšavě. Obě země vedou spor o rozhodnutí Kyjeva pojmenovat ukrajinskou vojenskou jednotku po armádě, která se za druhé světové války podílela na vraždění Poláků.

Krize ve vztazích mezi Varšavou a Kyjevem vypukla poté, co polský prezident Karol Nawrocki 19. června odebral nejvyšší polské vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému.

Stalo se tak v reakci na pojmenování jednotky ukrajinských speciálních sil po Ukrajinské povstalecké armády (UPA). To vyvolalo v Polsku pobouření. Nacionalisté z UPA se totiž za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků.

Ukrajinci v současnosti vnímají příslušníky UPA především jako bojovníky za svobodu a nezávislost své vlasti.

Sybiha v úvodu svého příspěvku na síti X připomněl postoj Polska, které Ukrajinu podpořilo po ruské invazi v únoru 2022.

„Polsko je pro Ukrajinu klíčové stejně jako Ukrajina pro Polsko. Sdílíme společného nepřítele – Rusko – a společnou výzvu: ruskou agresi,“ napsal ministr. Ukrajina podle něj v současné době brání nejen svou vlastní bezpečnost, ale také bezpečnost Polska a celé Evropy.

„Máme dostatek moudrosti, poučení z naší společné historie a politické vůle, abychom ukončili jásot v Moskvě, která se raduje z jakéhokoli narůstajícího napětí mezi dvěma nejbližšími sousedy,“ uvedl Sybiha. „Je načase odložit emoce stranou,“ dodal.

Pokud jde o pojmenování jednotky, volba názvu podle Sybihy neměla žádný „protipolský záměr“. Ukrajina podle šéfa ukrajinské diplomacie zůstává otevřená rovnocennému a upřímnému dialogu.

Sybiha navrhl „balíček protikrizových opatření“, jako je zahájení konzultací mezi ukrajinským a polským ministerstvem zahraničí nebo uspořádání setkání historiků specializujících se na druhou světovou válku.

Polský premiér Donald Tusk v pátek v souvislosti s jednáním ministrů obou zemí uvedl, že Ukrajina si uvědomila, že je zapotřebí poctivý rozhovor – i o minulosti – a že je třeba neeskalovat napětí poškozující zájmy Polska i Ukrajiny.

Setkání ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sybiha s polským protějškem Radoslawem Sikorským ve Varšavě. (3. července 2026)
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha (6. února 2026)
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski vystupuje na tiskové konferenci Německo-polského fóra na ministerstvu zahraničí v Berlíně. (17. června 2026)
Nový ministr zahraničí Ukrajiny Andrij Sybiha (5. září 2024)
7 fotografií

Polsko-ukrajinské vztahy zatěžují některé historické události, zejména takzvaný volyňský masakr z let 1943 až 1944, kdy ukrajinští nacionalisté podle odhadů historiků povraždili 50 až 100 tisíc Poláků včetně žen a dětí.Oběťmi se na Volyni na západě Ukrajiny v menší míře stali i místní Rusové, Židé, Arméni a Češi.

Ukrajinští historici naopak připomínají masakry civilistů při odvetných akcích polské Zemské armády proti ukrajinským vesnicím, při kterých podle odhadů zahynulo až 20 tisíc Ukrajinců.

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