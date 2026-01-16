Ukrajina nikdy nebyla překážkou míru, ohradil se Zelenskyj proti výroku Trumpa

Autor: ,
  6:52aktualizováno  6:52
Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou na cestě k míru, řekl ve čtvrtek večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. O mír podle něj naopak nemá zájem Rusko. Reagoval tak zjevně na výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ho označil za příčinu pomalého postupu v jednáních o ukončení války. Tu rozpoutalo v únoru 2022 Rusko invazí do sousední země na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina.
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm Beach na Floridě (28. prosinec 2025) | foto: ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní schůzky s německým...
Americký prezident Donald Trump (6. ledna 2026)
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...
18 fotografií

„Hovořili jsme také o diplomatické práci s Amerikou - Ukrajina nikdy nebyla a nikdy nebude překážkou míru,“ uvedl Zelenskyj ve svém pravidelném večerním videu s odkazem na telefonický hovor s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.

Trump ve středečním rozhovoru prohlásil, že Putin je podle jeho názoru připraven uzavřít dohodu, zatímco Ukrajina je k dohodě méně připravená.

Na dotaz, proč americké zprostředkování dosud nevedlo k ukončení největšího vojenského konfliktu v Evropě od druhé světové války, odpověděl: „Zelenskyj.“

Trumpova slova kvitoval Kreml. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov tvrdil, že Putin zůstává otevřen dohodě, a varoval, že se Kyjevu „každým dnem“ zužuje prostor pro rozhodování o ukončení války.

Zelenskyj ve svém videoposelství dále řekl, že pokračující útoky Ruska na ukrajinské energetické objekty a další cíle dokazují, že Moskva nemá o mír zájem.

„Právě ruské rakety, ruské (drony) Šáhedy a ruská snaha Ukrajinu zničit jsou jasným důkazem toho, že Rusko nemá o nějaké dohody vůbec zájem,“ sdělil ukrajinský prezident.

Trumpovo hodnocení kontrastuje rovněž s názorem evropských spojenců, kteří důsledně tvrdí, že Moskva nejeví zájem ukončit válku. Moskva jako jednu z podmínek pro ukončení bojů požaduje, aby jí Ukrajina vydala celý Donbas včetně území, které ruští vojáci dosud nedokázali obsadit. Ukrajina se svého území vzdát nehodlá.

15. prosince 2025

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.