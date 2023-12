Ukrajině docházejí vojáci, armáda žádá mobilizaci dalšího půl milionu

Ukrajinská hlava státu na tiskové konferenci v Kyjevě řekla, že „tuto velmi citlivou otázku mobilizace“ mají nejvyšší vojenští a vládní představitelé ještě projednat. Poté ji posoudí parlament.

Zelenskyj uvedl, že provedení mobilizace v takovém rozsahu by vyžadovalo další finanční prostředky.

Ukrajinské ministerstvo obrany vede větší nábor dobrovolníků do armády od listopadu, upozornila agentura Unian. Slibuje přitom, že si každý může sám vybrat, kde a na jaké pozici chce sloužit.

Myslíte si, že se Ukrajina pustí do mobilizace dalších stovek tisíc lidí? celkem hlasů: 790 Ano 679 Ne 77 Nevím 34

Náčelník ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov už však musel přiznat, že zájem není na to, kolik ozbrojené síly skutečně potřebují lidí, dostačující. Podle něj Ukrajina potřebuje udržet počet vojáků na hrubé úrovni 1,1 milionu osob. Frontové ztráty výrazně překračují přísun nových sil.

Ukrajinská armáda je co do počtu vojáků oproti ruským silám v nevýhodě, poukázal též velitel ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskyj. Na ojedinělých protestech během letošního podzimu také někteří Ukrajinci upozorňovali, že lidé, kteří nastoupili do zbraně na začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru roku 2022, jsou vyčerpaní, a že jejich rodiny požadují častější rotace.

„Jejich názor je... navrhli mobilizovat dalších 450 tisíc, 500 tisíc lidí. To je velmi vysoké číslo,“ řekl Zelenskyj během setkání s novináři. „Řekl jsem, že bych potřeboval více argumentů, abych tento krok podpořil. Protože zaprvé je to otázka lidí, zadruhé spravedlnosti, je to otázka obranyschopnosti a také financí.“

Zelenskyj doplnil, že pokud by na dodatečnou mobilizaci došlo, bylo by zapotřebí dalších 500 miliard hřiven, v přepočtu přes 300 miliard Kč.

Ukrajinský prezident vyjádřil přesvědčení, že americká a evropská finanční pomoc budou pokračovat. „Pracujeme na tom velmi tvrdě a jsem si jistý, že Spojené státy nás nezradí,“ řekl Zelenskyj. Podotkl také, že očekává, že Evropská unie brzy schválí balíček pomoci ve výši 50 miliard eur, tedy 1,2 bilionu Kč.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Skončí válka v příštím roce? Nevím

„Skončí válka v roce 2024? Myslím, že nikdo nezná odpověď. Ani ti ctihodní lidé, velitelé, ať už naši nebo západní, když říkají, že je to válka na mnoho let, nevědí. Názory se velmi často liší od reality,“ přemítal také Zelenskyj.

„Pokud neztratíme svou odolnost, ukončíme válku brzy. Pokud neztratíme ducha, můžeme žít s pochybnostmi,“ dodal.

Zelenskyj se na konferenci také snažil rozptýlit obavy, že by snížení podpory Západu mohlo zásadně ovlivnit výsledek války. „Byli jsme v těžší situaci, když byly okupovány skoro všechny centrální regiony našeho státu, obsazeny objekty infrastruktury a uzavřeny cesty,“ uvedl prezident. „Zvládli jsme to,“ dodal a vyjádřil naději, že podpora USA a Evropské unie bude pokračovat. Počet nových systémů Patriot, které podle něj Ukrajina dostane během zimy, neupřesnil.

USA celkový postoj k Ukrajině nezmění, prohlásil prezident. Připustil, že příští americký prezident ale bude moci válku na Ukrajině ovlivnit.

Prezident zdůraznil, že Rusko během letošního roku nedosáhlo žádného ze svých cílů na Ukrajině. „Rusko letos nedosáhlo žádných výsledků. Rok 2022 nehodnotím. Mluvím o roce 2023,“ řekl a připomněl, že původně chtěli Rusové rozhodnout invazi do tří dnů.

Ruský prezident Vladimir Putin právě v úterý řekl, že se nevzdá válečných cílů na Ukrajině „Západ neopouští svou strategii zadržování Ruska a neopouští své agresivní cíle proti Ukrajině. Nuže, my se svých cílů ‚speciální vojenské operace‘ nevzdáme,“ prohlásil.