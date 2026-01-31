Kvůli výpadku ukrajinské sítě nejede metro v Kyjevě, problémy má i Moldavsko

Autor: ,
  15:07aktualizováno  15:07
Kvůli poruše a odstávce ukrajinské rozvodné sítě byla v sobotu dopoledne bez elektřiny většina čtvrtí v moldavském Kišiněvu. Podle tamního starosty nefungovaly ani semafory. Ukrajinské metro pozastavilo provoz vlakových souprav a eskalátorů, současně bylo vypnuto vedení mezi energetickými systémy Rumunska a Moldavska a vedení mezi západní a střední částí Ukrajiny, uvedl ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal.
Rozsáhlý výpadek rozvodné sítě v Kyjevě na ukrajině. (30. ledna 2026)

Rozsáhlý výpadek rozvodné sítě v Kyjevě na ukrajině. (30. ledna 2026) | foto: Reuters

Rozsáhlý výpadek rozvodné sítě v Kyjevě na ukrajině. (30. ledna 2026)
Rozsáhlý výpadek rozvodné sítě v Kyjevě na ukrajině. (30. ledna 2026)
Rozsáhlý výpadek rozvodné sítě v Kyjevě na ukrajině. (30. ledna 2026)
Rozsáhlý výpadek rozvodné sítě v Kyjevě na ukrajině. (30. ledna 2026)
22 fotografií

K technologické poruše došlo v 11:42 SEČ. Agentury AFP a Reuters daly výpadek do souvislosti s nedávnými ruskými útoky na energetickou infrastrukturu. Šmyhal konkrétní příčinu poruchy nezmínil.

„(Vypnutí vedení) způsobilo kaskádový výpadek v ukrajinské energetické síti a vypnutí automatických ochran v rozvodnách. Bloky jaderných elektráren byly odpojeny,“ uvedl Šmyhal s tím, že na obnovení dodávek pracují energetici společnosti Ukrenerho.

Rozsáhlý výpadek rozvodné sítě v Kyjevě na ukrajině. (30. ledna 2026)
Rozsáhlý výpadek rozvodné sítě v Kyjevě na ukrajině. (30. ledna 2026)
Rozsáhlý výpadek rozvodné sítě v Kyjevě na ukrajině. (30. ledna 2026)
Rozsáhlý výpadek rozvodné sítě v Kyjevě na ukrajině. (30. ledna 2026)
22 fotografií

„Kvůli výpadku napájení z externích napájecích center v metru byl dočasně pozastaven provoz vlaků a eskalátorů,“ uvedlo kyjevské metro na síti Facebook.

V některých částech Ukrajiny byly zavedeny nouzové odstávky elektřiny, uvedla energetická společnost DTEK. „V současné době dispečer uplatnil zvláštní havarijní harmonogramy odstávek v Kyjevské, Žytomyrské a Charkovské oblasti,“ dodal Šmyhal.

Kvůli problémům ukrajinské rozvodné sítě byl postižen nouzovým výpadkem také moldavský energetický systém, uvedla agentura Reuters s odvoláním na moldavské úřady. Bez elektřiny je většina Kišiněva, ale i další části země.

Nouzový stav v energetické síti také vedl k dočasnému zastavení dodávek vody v Kyjevě, uvedly úřady. Ukrajinská energetická síť je již několik měsíců jedním z hlavních cílů ruských útoků a několik týdnů dochází k významným omezením dodávek elektřiny pro spotřebitele, dodala agentura Reuters.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden oznámil, že Ukrajina je připravena se zdržet útoků na energetická zařízení a infrastrukturu, pokud totéž učiní Moskva. Rusko na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa slíbilo do 1. února neútočit na Kyjev. Další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem je na programu v neděli v Abú Zabí v Spojených arabských emirátech, ale Zelenskyj upozornil, že to není jisté.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.