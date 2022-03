Ukrajina hlásí silné výbuchy. Zasažen byl sklad pohonných hmot v Lucku

Starosta Lucku Ihor Poliščuk vyzval spoluobčany, ať nezveřejňují žádné snímky a videa z místa explozí, aby si ruská strana nemohla udělat představu o přesnosti zásahů.

Podle deníku byl letecký poplach vyhlášen takřka ve všech oblastech země. BBC poznamenala, že poplach před nálety v různých městech, včetně Černihivu a Umaně, svědčí o současném úderu na více míst.

V sobotu ruské střely zasáhly sklad paliv u Lvova nedaleko ukrajinsko-polských hranic. Požár byl podle místních úřadů uhašen v neděli až ráno. Poradce ukrajinského ministra vnitra Vadym Denysenko v neděli dopoledne varoval, že Rusko začalo ničit ukrajinské sklady pohonných hmot a potravin.

Německý kancléř Scholz zvažuje pro Německo protiraketový deštník

Německo kvůli válce na Ukrajině uvažuje o nákupu protiraketového deštníku a bude více investovat do armády, řekl v nedělním rozhovoru německý kancléř Olaf Scholz. Rusko podle něj v bojích na Ukrajině přišlo o více než 10 tisíc mužů a rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina spustit invazi bylo chybné, NATO ale neusiluje o změnu režimu v Rusku.

„Válka je zločin a toto je Putinova válka,“ řekl Scholz moderátorce. Ta se jej pak dotázala, zda to znamená, že Putina považuje za válečného zločince. „Myslím, že je jasné, co to znamená,“ řekl na to kancléř.

Tématem rozhovoru byl mimo jiné sobotní projev amerického prezidenta Joea Bidena. Ten ve Varšavě řekl, že Putin už nemůže zůstat u moci. Scholz ujistil, že změna režimu v Rusku není cílem Severoatlantické aliance a že nic takového neměl na mysli ani Biden.

„Musíme být natolik silní, aby si nás nikdo netroufl napadnout,“ vysvětlil kancléř snahu své vlády více investovat do armády.