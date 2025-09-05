Nárazníkovou zónu na Ukrajině by mohly hlídat USA. Vojáci by byli i z Bangladéše

Autor: ,
  16:13aktualizováno  16:13
Spojené státy by se mohly ujmout vůdčí role v monitorování rozsáhlé nárazníkové zóny na Ukrajině, jež by po případném uzavření mírové dohody mezi Moskvou a Kyjevem sloužila jako ochrana země před Ruskem. Uvádí to stanice NBC News s odvoláním na čtyři informované zdroje, podle kterých o plánu diskutují vojenští představitelé spojenců Ukrajiny včetně Spojených států.
Trosky města Marinka v Doněcké oblasti (7. srpna 2025)

Trosky města Marinka v Doněcké oblasti (7. srpna 2025) | foto: Alexander ErmochenkoReuters

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
V Paříži se konalo jednání takzvané koalice ochotných, které svolal francouzský...
V Paříži se konalo jednání takzvané koalice ochotných, které svolal francouzský...
9 fotografií

Nárazníková zóna by zahrnovala rozsáhlou demilitarizovanou oblast na území Ukrajiny, jejíž hranice zatím nejsou vymezeny. Spojené státy by na zónu dohlížely mimo jiné vzhledem ke svým technologickým schopnostem. Do monitorování by nasadily drony, satelity a další zpravodajské prostředky. Zapojily by se i další země, se kterými by USA dohled koordinovaly.

Nejméně jedna země, která není členem Severoatlantické aliance, by mohla na zabezpečení nárazníkové zóny poskytnout své vojáky. Podle zdrojů obeznámených s plánem by se mohlo jednat například o Saúdskou Arábii či dokonce Bangladéš, uvedl web NBC News. Na Ukrajině podle těchto zdrojů nebudou nasazeny američtí vojáci.

Jelikož by ruský prezident Vladimir Putin musel souhlasit s jakýmkoliv plánem na bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a zapojení NATO vnímá jako problematické, tvůrci plánu se chtějí vyvarovat nasazení sil zemí Aliance, uvedly zdroje NBC News.

Místo toho by část bezpečnostních záruk poskytly země, které nejsou členy NATO. Ukrajina by rovněž s jednotlivými spojenci uzavřela bilaterální dohody, které by Kyjevu poskytly bezpečnostní záruky bez nutnosti spustit článek 5 smlouvy o Severoatlantické alianci o kolektivní obraně, jenž považuje útok na jednoho člena obranného uskupení za útok proti všem.

Plán vznikl po setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s Putinem na Aljašce v polovině srpna. Summit měl vést k dalším rozhovorům včetně přímých jednání mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem, avšak pokrok směrem k mírové dohodě od té doby vázne. Spojenci Ukrajiny přesto pracují na možných bezpečnostních zárukách, které jsou vnímány jako klíčové pro dosažení míru.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.