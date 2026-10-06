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Ukrajina nasadila proti proudovým dronům AI kulometné věže, už chrání Kyjev

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  9:16aktualizováno  9:16
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Ukrajina při obraně před ruskými drony s proudovým pohonem začala používat robotické střelecké věže, které k zaměřování cílů využívají prvky umělé inteligence (AI), uvedl mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Prezident Volodymyr Zelenskyj o den dříve sdělil, že v Kyjevě úřady instalovaly nejméně 12 střeleckých věží a dalších osm bude v Kyjevské oblasti.
Ruský proudový dron zasahuje jeden z kyjevských mostů. (2. října 2026)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se setkává s ukrajinskými vojáky u frontové linie poblíž Lymanu. (30. září 2026)
Ruská armáda dál útočí na dopravní infrastrukturu v Kyjevě. Cílem byl znovu Severní most, který vede přes řeku Dněpr. Údery na ukrajinskou metropoli pokračují i navzdory tomu, že je ve městě na návštěvě německý kancléř Friedrich Merz. (4. října 2026)
Matka obklopená rodinou pláče u rakve svého čtrnáctiletého syna Illji Hončarenka, který zahynul při ruském raketovém útoku na obytný dům, během jeho pohřbu ve Vyšhorodu v Kyjevské oblasti. (2. října 2026)
50 fotografií

Podle Ihnata Ukrajinci instalují tyto věže například na mostech a robotické zbraně už mají za sebou první úspěšné sestřely ruských proudových dronů. Zároveň je však podle mluvčího dosah těchto systémů poměrně omezený, neboť využívají kulomet, uvádí stanice Suspilne.

„Mohou operovat zhruba do (vzdálenosti) jednoho kilometru. A fungují, když jsou příznivé podmínky, když je vhodný úhel pro střelbu,“ řekl Ihnat s tím, že se nejedná o „všelék“, ale o součást víceúrovňového systému protivzdušné obrany.

Ukrajina už nějakou dobu urychluje integraci umělé inteligence do svých obranných schopností a technologii AI využívá na frontové linii k navádění dronů, detekci cílů pro údery a pro koordinaci rozsáhlých operací.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Rusko přitom v posledních týdnech útočí ve dne i v noci a používá drony s proudovými motory, které se ukrajinské armádě hůře sestřelují.

Od minulého týdne ruská invazní armáda několikrát zaútočila na mosty v Kyjevě – nejprve na Jižní most (Pivdennyj most) a posléze Severní most (Pivničnyj most), které vedou přes řeku Dněpr a jsou důležitými spojnicemi pravobřežní a levobřežní části metropole. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko v pátek uvedl, že ve městě je kvůli zesíleným ruským útokům velmi dramatická situace.

Válka na Ukrajině

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